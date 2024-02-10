Шольц назвал интервью Путина смехотворным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает интервью Президента России Владимира Путина смешным и искажающим факты относительно причин конфликта на Украине. Об этом он сказал перед встречей с Президентом США Джо Байденом, сообщает ТАСС.

Он не согласился с доводами главы российского государства, который якобы рассказал «абсурдную историю о причинах» конфликта.

Канцлер вновь подчеркнул, что Россия планирует «аннексировать часть Украины».

Напомним, что интервью Президента России американскому журналисту Такеру Карлсону продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы.