Депутат ГД Шеремет назвал «чушью» реакцию Шольца на интервью Путина

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «чушью» реакцию Федерального канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Президента России Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению российского депутата, заявление лидера ФРГ «звучит беспомощно и глупо», так как оно сделано «под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута».

Соответственно, выразил уверенность Шеремет, Шольц готов «нести любую чушь», лишь бы не вызвать негативную реакцию властей Соединенных Штатов.

Ранее Олаф Шольц перед встречей с Президентом США Джо Байденом заявил, что считает интервью российского лидера Владимира Путина смешным и искажающим факты относительно причин вооруженного противостояния на Украине.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. В социальной сети X (прежде Twitter) число просмотров разговора достигло 187,7 млн, на видеохостинге YouTube — 12,7 млн.