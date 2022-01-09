Британский доктор назвала головную боль распространенным симптомом «омикрона»

Боль в горле, головная боль и насморк сейчас в большинстве случаев являются признаками заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. На это обратила внимание старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона и участница команды приложения ZOE Covid Study Клэр Стивс, пишет британская газета Daily Express.

«<…> тот факт, что в 75% новых случаев Covid симптомы похожи на простуду, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации Правительства нужно срочно обновить», — подчеркнула специалист.

В связи с этим Стивс призвала как можно скорее обновить официальный перечень симптомов коронавируса. Судя по всему, пояснила она, «омикрон» чаще вызывает более легкую форму заболевания, но его заразность может привести к перегрузке больниц.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских врачей допускают возможность завершения острой фазы пандемии из-за омикрон-штамма.