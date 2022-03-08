Евросоюз не собирается запрещать импорт российских энергоносителей

Европейский Союз не станет запрещать импорт энергоносителей из России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает телеканал Аl Jazeera.

«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за [Президентом США Джо] Байденом в этом вопросе», — пояснил Боррель.

При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что страны Европы убеждены в ненадежности России как партнера и ищут поэтому альтернативные источники поставок газа. До этого РФ неоднократно подчеркивала, что всегда выполняла свои обязательства по контрактам.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.