Расширение союза и новые правила игры: о чем могут договориться страны БРИКС в Казани

Свое участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, уже подтвердили представители более 30 государств

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Саммит планетарного масштаба

Свое участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, уже подтвердили представители более 30 государств, а также некоторые руководители международных организаций.

Уже с уверенностью можно говорить, что в Казань должны будут прибыть, кроме Президента России Владимира Путина, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

Кроме приезда глав государств – членов БРИКС+ ожидается приезд первых лиц стран, претендующих на участие в этом сообществе. Так, например, приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна (член НАТО, между прочим) недавно подала заявку на вступление в БРИКС.

Главная тема саммита – оформление БРИКС именно как организации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

БРИКСу нужны штаб-квартира и устав

Главная тема саммита – оформление БРИКС именно как организации. По-научному – БРИКС должен институциализироваться или оформиться как социальный институт. Дело в том, что ранее БРИКС существовал как дискуссионная площадка, как гибкое объединение, как еще один форум для обсуждения основных проблем международного сообщества.

У БРИКС до настоящего времени нет ни устава, ни учредительного договора, ни штаб-квартиры, ни генерального секретаря. Другими словами, БРИКС не оформлен как организация, как юридическое лицо, у него нет исполнительной дирекции, работающей на постоянной основе. Получается, БРИКС – это своего рода неформальный международной клуб, встречающийся раз в год.

Так как нет уставных документов, то и нет официальных требований, которые должны предъявляться к странам, претендующим на вхождение в состав объединения.

Все решения на подобном форуме принимаются в рамках неофициальных правил и договоренностей – например, действует принцип консенсуса, общего согласия на то или иное решение объединения (например, на совместное заявление). И ни у кого нет права вето вроде права вето у пяти государств в ООН – членов Совета Безопасности ООН. То есть нет формализации, официально оформленных процедур функционирования организации – все происходит именно на негласных договоренностях.

Такая гибкость давала много преимуществ. В частности, в БРИКС могли мирно сосуществовать страны-соперники на экономической и политической арене (вроде Китая и Индии). И эта гибкость объединения, безусловно, привлекает большое количество стран, которые хотят стать его членами.

Сегодня свое желание присоединиться к клубу или наладить с ним тесное сотрудничество высказало около 40 стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани могут появиться страны-партнеры БРИКС

Сегодня свое желание присоединиться к клубу или наладить с ним тесное сотрудничество высказало около 40 стран, и их представители, разумеется, будут присутствовать в Казани.

И здесь появляются большие проблемы: чтобы расшириться, БРИКС должен изменить свой формат. Одно дело, когда стран-участников не более десятка и им можно договариваться по неформальным правилам. А другое, когда в этот клуб хотят вступить несколько десятков стран с разными интересами. Болезнь роста любой быстрорастущей структуры – она не может сразу же «переварить» массовый наплыв новых членов.

На сегодняшний день в объединении хотят сначала полноценно завершить интеграцию присоединившихся с 1 января 2024 года пяти стран: ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Саудовской Аравии, которая до сих пор не может определиться со своим статусом.

Пока затруднительным выглядит даже простой вопрос: «Какие требования должны предъявляться к кандидату в члены БРИКС?» Пока расплывчато говорят о некоторых критериях вроде того, что стране-кандидату необходимо проводить суверенный курс, играть значимую роль в международных и региональных делах, выстраивать со странами БРИКС добрососедские и добрые отношения и не присоединяться к санкциям в отношении членов клуба. Но пока это неформальные требования общего характера.

Так что вполне определенно в Казани должны дать ответ именно на этот вопрос, формализовать критерии. Чтобы решить эту организационную проблему, Россия ранее анонсировала представление в Казани нового статуса в объединении. Речь идет о статусе «страна-партнер БРИКС», который будет восприниматься как статус кандидата на вступление. Введение такой промежуточной категории, как государство-партнер БРИКС, позволит гармонизировать интеграционные процессы в БРИКС.

В Казани может состояться большое расширение участников БРИКС, но в статусе партнеров, что само по себе будет являться прорывным и историческим событием. При этом двери в БРИКС для новых членов остаются открытыми. Парадоксально, что членство в БРИКС пока поставлено на паузу, но сам БРИКС существенно расширится.

Любопытно, что этот новый статус официально еще не презентован, а уже на днях правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к БРИКС в качестве государства-партнера.

Сергей Лавров: «Многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая какой-либо зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прорыв в области международных расчетов

Возможно, на саммите в Казани будет обсуждаться создание собственной валюты БРИКС. Однако здесь очень много проблем, условий и очень много работы, и вряд ли какое-то решение будет принято. Не стоит забывать, что, например, страны Евросоюза шли к собственной единой валюте около 30 лет.

Вместе с тем в Казани может состояться прорыв в другой области международных финансов – возможно, будет достигнуто историческое соглашение стран по запуску новой системы международных расчетов стран БРИКС, которой не страшны никакие блокировки со стороны западных стран.

Есть информация, что альтернатива SWIFT – новая система международных расчетов в БРИКС – будет основана на цифровых технологиях, на основе цифровых финансовых активов, токенов и системы блокчейна. Это та технология, которая позволяет отказаться от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. И здесь инициатором выступает Россия. Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре заявил, что расчетные платформы, которые разрабатываются в БРИКС в виде альтернативы американскому доллару и евро, привлекают все больше стран.

«Многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая какой-либо зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие», – сказал Лавров.

Юрий Ушаков сообщил, что на саммите в Казани не планируется проводить отдельную сессию по вопросу Украины Фото: kremlin.ru

Без Украины, но с Палестиной

На саммите БРИКС в Казани не планируется проводить отдельную сессию по вопросу Украины. Об этом сообщил помощник Президента России Юрий Ушаков. Из-за последних событий в Курской области Россия не видит сейчас «никакой возможности для прямых контактов с Киевом», но готова рассматривать разнообразные предложения по урегулированию, в том числе от стран БРИКС.

В то же время весьма возможно, что по поводу израильско-палестинского конфликта и вообще накаленной ситуации на Ближнем Востоке в Казани будет сделан ряд заявлений, направленных на стабилизацию обстановки и мирные решения. Большинство стран БРИКС признают Палестину в качестве суверенного государства, а значит, возможны те или иные признанные в Казани форматы участия Палестины в БРИКС.

На наших глазах сегодня происходит переход к новому мировому порядку. Государства, желающие вступить в БРИКС, стремятся к более справедливому образу жизни, основанному на суверенном равенстве стран и разнообразии цивилизаций. Они хотят вести открытый и равноправный диалог, в котором никогда не предпринимаются попытки навязать какие-либо критерии другим. И здесь именно БРИКС становится ключевым элементом этого нового миропорядка как оплот, прообраз многополярного мира.

Новый саммит БРИКС обречен, чтобы стать историческим и прорывным, потому что сложившаяся ситуация требует принятия решений, в том числе и по самому оформлению БРИКС как постоянной организации. И есть очень большие шансы, что такие решения будут приняты именно в Казани.