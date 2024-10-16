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Экосистема БРИКС и саммит в Казани: от астрономов до ядерной медицины
Вокруг идеи БРИКС выросла целая экосистема из разного рода мероприятий, форумов и соревнований. Ежегодно их проходят десятки. Подробнее – в новом материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова из серии статей о грядущем саммите стран БРИКС в столице Татарстана.
Идеология экосистемы БРИКС
БРИКС – это наглядное воплощение главного высказывания античного философа Платона о том, что идеи правят миром. Идея содружества БРИКС сначала появилась как острая реакция на мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Так развивающиеся страны отреагировали на безответственность властей Запада (в особенности США), которые проявили бесконтрольность в надзоре за своими финансовыми институтами, развязавшими тяжелый финансовый кризис.
Позже стало понятно, что дело не в каком-то легкомысленном контроле западных стран над своими финансами. Проблема оказалась гораздо глубже. Раскручивающаяся по всей планете глобализация привела к такому явлению, как «новая колонизация». При этом на Западе не признавали, что стали своего рода планетарной буржуазией, паразитирующей на низкооплачиваемом труде и природных ресурсах в странах остального мира.
И развивающиеся страны буквально восстали против такой эксплуатации. У них появилось понимание, что мир не только однополярный, когда небольшая часть населения диктует свою волю и эксплуатирует всю планету. А значит, порядок мироустройства, порядок мировых отношений должен стать иным, основанным на взаимном учете интересов и уважении суверенитета каждого государства.
Именно такое понимание мироустройства и представляет собой идеологию содружества БРИКС. Именно такая идея привлекает к себе десятки стран со всех континентов. А само объединение становится престижным мировым клубом.
Вселенная форматов и коммуникаций
Неудивительно, что идея БРИКС привлекла и продолжает привлекать к себе не только экономистов и политиков. У нее сложилась своя экосистема, базирующаяся на том же идейном принципе многополярности мира. В орбиту БРИКС входят все больше и больше международных встреч, форумов, соревнований, представляя собой огромное разнообразие как по форме, так и по содержанию.
Каких только форматов международных коммуникаций нет с приставкой «БРИКС»! Трудно отобразить все галактики, планеты и звезды этой вселенной, возьмем лишь главные и самые интересные.
Возьмем только перечень состоявшихся БРИКС-мероприятий в начале этого года:
Казань и БРИКС
Отдельно стоит остановиться на столице Татарстана, где перед судьбоносным саммитом также прошло большое количество мероприятий, связанных с БРИКС. Трудно объять необъятное, и поэтому рассмотрим только основные из них. И лишь те, что прошли в текущем году.
Заседание рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на цифровых рынках – 11 апреля в Казани
Мероприятие прошло в формате «БРИКС+». В нем приняли участие представители антимонопольных органов стран СНГ, а также Замбии, Нигерии, Пакистана, Таиланда, Танзании. Тематикой заседания был выбран вопрос повышения уровня саморегулирования технологической отрасли и роли «мягкого права» в построении конкурентной рыночной среды на цифровых рынках.
11-я встреча министров образования стран БРИКС – 11 июня в Казани
Участники обсудили приоритетные направления сотрудничества, в том числе в области гуманитарных наук и цифровизации, взаимного признания квалификаций, экоклиматической грамотности, обеспечения оценки университетов стран объединения, а также работы Сетевого университета БРИКС.
Спортивные игры БРИКС – 12-23 июня в Казани
Это событие стоит особняком в сонме мероприятий системы БРИКС. Пятые по счету Игры стран БРИКС в истории, прошедшие в Казани с 12 по 23 июня, удались на славу. Грандиозность, масштаб, праздник – каждое из этих слов красноречиво описывает международное торжество спорта, которое царило почти две недели в столице Татарстана. Отрадно, что Игры БРИКС вышли на столь высокий уровень именно в Казани. Здесь соревнования стали заметным событием в календаре мирового спорта.
Более 4,6 тыс. спортсменов из 86 стран боролись за комплекты медалей в 27 видах спорта. Напомним, что предыдущие Игры стран БРИКС, которые прошли с 18 по 21 октября 2023 года в ЮАР, разыгрывали медали всего лишь в пяти видах спорта. Так что Игры БРИКС в Казани довольно высоко подняли планку.
Пятое совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС – 10-11 июля в Казани
Участники встречи обсудили вопросы безопасности населения и территорий в современных условиях. В первый день работы была принята Казанская декларация, в которой была закреплена готовность стран объединения продолжить межгосударственное сотрудничество по ключевым вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Во второй день встречи представители иностранных делегаций познакомились с российской пожарно-спасательной техникой и оборудованием при учениях на реке Казанке.
Десятая встреча Рабочей группы БРИКС по астрономии – 12-13 сентября в Казани
Участники мероприятия представили доклады о национальной астрономической инфраструктуре своих стран, действующих обсерваториях и космических проектах. Особое внимание было посвящено обсуждению проекта «Интеллектуальная сеть телескопов и больших данных БРИКС». В рамках проекта планируется создание сети астрономических и связанной с ней интеллектуальной сети данных на основе использования объектов космического и наземного базирования стран объединения. Кроме того, на встрече обсудили перспективы развития научного издания «Астрономический журнал БРИКС».
В преддверии заседания в Казанском государственном университете прошла международная научная конференция «БРИКС: умный телескоп и передача данных».
И даже после саммита в Казани и дальше намечены мероприятия из орбиты БРИКС. Например, 28-29 октября 2024 года в Казани состоится встреча глав национальных статистических ведомств стран БРИКС.
Все это наглядно подчеркивает, что идея БРИКС похожа на взрыв сверхновой звезды, создавшей свою Вселенную, которая расширяется и прирастает новыми самыми разнообразными мероприятиями под эгидой многополярного обустройства мира.
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