«Кирпичи» нового миропорядка: что такое БРИКС и почему страны мира так в него стремятся

Идея объединения появилась просто от акронима BRIC

Фото: © Максим Богодвид, РИА Новости

Как появился БРИКС

Идея объединения появилась просто от акронима BRIC. Его придумал экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил в ноябре 2001 года. Он состоял из первых букв названий развивающихся стран – Бразилии, России, Индии и Китая, которые, по мнению банкира, будут расти быстрее всех в мире и определят развитие мировой экономики в новом веке. Джим О’Нил, как инвестиционный банкир, планировал продавать под этим звучным названием свои рекомендации по инвестициям в эти страны.

Название оказалось удачным, прижилось и стало часто встречаться в мировой экономической публицистике, ведь все страны из BRIC демонстрировали высокие темпы экономического роста и у них был большой потенциал для дальнейшего развития. С экономистов все и началось – в июне 2006 года на полях Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая впервые заговорили уже не просто о каком-то абстрактном наборе стран, а о неком содружестве, правда с экономическим содержанием.

Идею экономистов подхватили политики. И как тут не поверить марксистской формуле: производственные отношения (экономика) являются базисом по отношению к общественной надстройке (политика)! И инициатором движения в сторону политического содружества выступила Россия в лице Президента Владимира Путина. По его инициативе в сентябре 2006 года на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств стран BRIC. Итогом этой встречи стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества. И не только в экономической сфере.

Первая (краткая) встреча глав государств БРИК состоялась 9 июля 2008 года в г. Тояко-Онсэн (Хоккайдо, Япония) после встречи «Большой восьмерки», где они договорились о проведении полномасштабного саммита глав государств БРИК в 2009 году.

Главы стран БРИК собрались на свой первый саммит 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. В работе саммита приняли участие Президент России Дмитрий Медведев, Председатель КНР Ху Цзиньтао, Премьер-министр Индии Манмохан Сингх и Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В итоге было принято два совместных заявления – общего характера и заявление по продовольственной безопасности.

В заявлении общего характера декларировалась поддержка саммитов G20 в борьбе с мировым финансовым кризисом, разбушевавшимся в то время. Прозвучала интересная идея о том, что развитые страны должны выполнить свое обязательство по выделению 0,7% от валового национального дохода на официальную помощь развивающимся странам. Самое важное – главы стран BRIC подтвердили необходимость укрепления сотрудничества.

В 2011 году на саммите в группу официально включили пятого ее члена – ЮАР Фото: © Дмитрий Астахов, РИА Новости

BRIC превращается в BRICS+

В 2011 году на саммите в группу официально включили пятого ее члена – ЮАР. А акроним BRIC превратился в BRICS (S как South Africa, Южно-Африканская Республика). Присоединение ЮАР к неформальному диалогу развивающихся стран не только отразило усиление внимания мирового сообщества к странам Африки, но и стало важным стратегическим шагом для повышения международного статуса БРИКС. Это стало первым расширением содружества.

Сейчас акроним BRICS созвучен английскому bricks — «кирпичи», что можно считать скрытым смыслом объединения стран как опоры, как основания нового уклада экономики, базирующегося на быстром росте этих развивающихся стран.

К настоящему времени прошло 15 саммитов БРИКС. На последнем, в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2023 году, было принято решение о включении в состав БРИКС новых членов: ОАЭ, Аргентины, Ирана, Эфиопии, Египта и Саудовской Аравии, членство которых началось с 2024 года. Таким образом, БРИКС с начала 2024 года насчитывает 9 членов-стран, а акроним BRICS превратился в BRICS+.

Есть все основания полагать, что 16-й саммит БРИКС станет историческим по причине еще большего увеличения числа его членов. Так, глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что расширение БРИКС затронет около десяти стран. По его словам, волна расширения организации произойдет на саммите в Казани, который пройдет 22–24 октября.

На сегодняшний день почти 30 стран выразили желание стать полноправными членами объединения или получить статус государства-партнера. В их числе: Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

Правда, официально подали заявки на вступление лишь некоторые страны из этого списка. Так поступили Алжир, Бангладеш, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Пакистан, Таиланд. В сентябре Bloomberg сообщил, что Турция (член НАТО, между прочим) направила заявку на вступление в неформальный клуб и ожидается появление Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС.

В своем обращении в связи с началом председательства России в БРИКС в январе 2024 года Владимир Путин обозначил, почему страны мира так стремятся в это содружество Фото: kremlin.ru

Почему так много стран стремится в БРИКС?

В своем обращении в связи с началом председательства России в БРИКС в январе 2024 года Владимир Путин обозначил, почему страны мира так стремятся в это содружество.

«БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – сформулировал российский президент.

Действительно, мир становится все более многополярным, и объединение БРИКС стало ключевым фактором этой трансформации. Первоначально формирование БРИКС как политического объединения стало ответом на безответственность Запада (прежде всего США), ввергнувшего весь мир в пучину финансового кризиса 2008-2009 годов.

Кроме того, в последние десятилетия очень многие страны в мире стали испытывать разрушительные последствия глобализации, которая оказалась, по сути дела, новой колонизацией мира Западом. При этом на Западе не признавали, что они, когда перевели за рубеж свою промышленность, стали своего рода планетарной буржуазией, паразитирующей на низкооплачиваемом труде и природных ресурсах в странах остального мира.

Запад стал извлекателем добавочной стоимости в мировом масштабе. Редкие страны вроде Китая и России смогли вырваться из этой зависимости от эксплуататоров и стали вести самостоятельную суверенную политику. За что и поплатились – и Россия, и Китай стали для западного мира врагами. В случае с Россией пришлось столкнуться с самой настоящей вооруженной агрессией западных стран (правда, руками западных прокси в виде украинских военных). Китай тоже периодически сталкивается с провокациями Запада (например, в случае с Тайванем). То же самое можно сказать и про другие страны – Запад ведет себя так, словно никакой многополярности не существует. Например, ту же Турцию, члена НАТО, довели до того, что она желает вступить в БРИКС, поскольку в Евросоюз ее не принимают.

Все страны незападного мира видят эту несправедливость по отношению к себе, видят, что мир стал многополярным, что в нем появилось много новых центров силы. А значит, порядок мироустройства, порядок мировых отношений должен стать иным, основанным на взаимном учете интересов и уважении суверенитета каждого государства. Как раз то, о чем говорит Владимир Путин. А это очень привлекательный новый миропорядок, поэтому неудивительно, что в БРИКС стремится вступить все больше и больше государств.

Фото на анонсе: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»