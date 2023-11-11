Братья-каракалпаки, сериал про группировщиков и арест мегаблогера: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил Республику Каракалпакстан, входящую в состав Узбекистана

Фото: rais.tatarstan.ru

Говорим на одном языке: Раис Татарстана посетил Каракалпакстан

Главное для Татарстана событие недели – Рустам Минниханов посетил Республику Каракалпакстан, входящую в состав Узбекистана. Визит состоялся в рамках так называемой международной региональной дипломатии, когда регионы стран ведут дипломатическое общение между собой напрямую. В рамках рабочего визита Рустам Минниханов посетил несколько предприятий в Нукусе, а также изучил, какие республиканские проекты могли бы разместиться на территории Каракалпакстана.

Совместные проекты Раис РТ обсудил на встрече с высшим должностным лицом РК, Председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Аманбаем Орынбаевым. «Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом президентов наших государств Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева», – отметил он.

Глава каракалпакского парламента, в свою очередь, подчеркнул, что оценивает встречу как наглядный пример укрепления сотрудничества между регионами России и Узбекистана. «Ваш визит для нас исторический», – заявил Орынбаев.

Совместные проекты Раис РТ обсудил на встрече с Аманбаем Орынбаевым Фото: rais.tatarstan.ru

Руководство Каракалпакстана предложило создать особую экономическую зону с учетом опыта Татарстана и успешной реализации подобных проектов в Чирчике (город в Ташкентской области Узбекистана). Также на встрече обсуждался вопрос подготовки кадров, в частности организации специальных площадок на базе предприятий по опыту КАМАЗа.

Сам по себе визит Раиса Татарстана стал откликом на успешно прошедший в столице Татарстана в начале октября третий Форум регионов «Россия – Узбекистан» и состоявшийся в рамках форума визит в Казань Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Оба этих знаковых события прошли в Казани впервые, и, конечно, они отмечают новый качественный этап в развитии сотрудничества Татарстана и Узбекистана.

Форум в Казани оказался довольно представительным, в нем приняли участие более 700 представителей бизнеса из 19 регионов России и 12 провинций Узбекистана. В рамках деловой программы обсуждалось двустороннее сотрудничество в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах, подписывались разного рода соглашения и договоры. Минтранс Узбекистана предложил увеличить число авиарейсов Ташкент — Казань до семи в неделю, а Татарстан попросил РЖД возобновить железнодорожное сообщение с Ташкентом.

Плодотворными оказались и переговоры Шавката Мирзиёева и Рустама Минниханова, обсудивших конкретные проекты, реализуемые между Татарстаном и Узбекистаном, а также вопросы увеличения объемов и номенклатуры взаимных поставок и услуг и жизнь диаспор.

Куй железо, пока горячо! Неудивительно, что Рустам Минниханов по следам успешно проведенных мероприятий в Казани отправился с ответным визитом в Узбекистан, чтобы развить сотрудничество и дружественные отношения. Качественная дипломатическая работа требует именно такого – быстрого реагирования и развития успеха.

Визит в Каракалпакстан примечателен еще тем, что язык народа этой суверенной республики в составе Узбекистана очень похож на татарский.

«Особенно приятно вести переговоры на понятном друг другу языке, каракалпакский и татарский очень похожи. Бер телдә сөйләшкәндә эш алып бару җиңелрәк! («Когда вы говорите на одном языке, работа идет легче!» – прим. Т-и)», — написал Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

На территории этой республики проживают около 1,9 млн человек, общая численность каракалпаков, тюркоязычного народа кипчакской группы, оценивается в 825 тыс. человек. По верованию каракалпаки относятся к мусульманам-суннитам, так же как и татары. Так что по языку и вере этот регион Узбекистана очень близок Татарстану. Как в целом и сам Узбекистан, являющийся братской республикой для Татарстана и стратегическим союзником для России. Что в нынешние времена дорогого стоит. Такая исторически сложившаяся взаимосвязь, переплетенность на уровне народов дает твердую гарантию продолжения и развития отношений Татарстана и Узбекистана.

Татарстан принял активное участие в работе выставки-форума «Россия» на ВДНХ Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Татарстан показал борьбу и симуляторы: в Москве открылась выставка-форум «Россия»

Важное событие недели – в Москве на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». В этом масштабном и значимом мероприятии принимают участие федеральные министерства и ведомства, а также все субъекты Федерации. Организаторы сообщили, что всего за три дня с момента открытия 4 ноября выставку-форум посетили 450 тыс. человек. Столь большой интерес она вызывает качеством и масштабом своих экспозиций. Выставка проработает до 12 апреля 2024 года.

Разумеется, Татарстан принял активное участие в начале ее работы, хотя пока экспозиция республики – это только прелюдия к Дню Татарстана на выставке, который состоится 2 декабря. Стенд республики получился очень качественным. Здесь и симуляторы для детей и взрослых, позволяющие, например, совершить виртуальную велопрогулку по Казани, попробовать себя в национальной борьбе на поясах, виртуально раскрасить узнаваемые локации республики. Здесь и макеты ключевых памятников архитектуры в Татарстане. А робот подписывает посетителям памятные открытки как на русском, так и на татарском языке.

Стенд республики выглядит впечатляюще Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Подобные мероприятия чрезвычайно важны для правильного позиционирования субъектов Федерации. Они дают возможность москвичам и гостям столицы почувствовать, чем живут регионы. Акцент Татарстана на игровых симуляторах – это дань большому предстоящему фиджитал-событию, а именно мировым «Играм будущего», которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Новый формат, новое слово в мировом спорте и индустрии развлечений.

Так что Татарстан не только полным ходом готовится к этому грандиозному событию, он таким своим участием в общефедеральной выставке дает всем сигнал – приезжайте, будет очень ново и интересно!

В Казани состоялось совещание по развитию исламских финансов Фото: rais.tatarstan.ru

Трудные халяльные деньги: в Казани нашли барьеры, о которые спотыкается исламский банкинг

На прошлой неделе в Казани состоялось совещание по развитию исламских финансов. На совещании собрался богатый кворум: помимо чиновников из Татарстана присутствовали зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Обращаясь к участникам совещания, Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что развитие партнерских финансов — это важный инструмент для развития партнерских отношений с исламскими странами. «Это стратегическое направление развития международных отношений на особом контроле у Президента России Владимира Путина», — подчеркнул он. Так что тут, кроме всего прочего, замешана еще и геополитика...

В Татарстане две компании уже вошли в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию, стартовавшему с 1 сентября, — это «Ак Барс» Банк и «Ак Барс Капитал». Еще две заявки находятся на рассмотрении. При этом в Татарстане уже давно оказываются услуги в сфере партнерских финансов – соответствующее финансирование получили около двух тысяч предприятий и более тысячи семей приобрели с его помощью квартиры.

Но, если честно, объемы операций и число участников в сфере партнерского финансирования в Татарстане должны и могут быть увеличены кратно. И чтобы это произошло, Кабинет Министров РТ составил и презентовал на совещании в лице министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова план мероприятий по развитию партнерских финансов в республике. В плане много конкретных предложений — мониторинг реализации эксперимента, повышение информированности бизнеса и населения, подготовка кадров.

Кроме того, на совещании были затронуты и барьеры, о которые спотыкается исламский банкинг. Например, исламская ипотека обходится клиентам дороже обычной, потому что есть конкуренция в виде льготных (в том числе за счет государства) ипотечных программ. Выход один — включение в такие льготные ипотечные программы от государства и исламской ипотеки.

Есть вопросы с внедрением исламских финансовых продуктов при законах РФ, ориентированных на светские финансы. Здесь много работы по подстройке российских регулятивных норм к мусульманской специфике. Есть проблемы и халяльности некоторых финансовых продуктов. Чтобы их снять, необходим шариатский контроль со стороны компетентных специалистов.

Проблем много, но все они решаемы при соответствующей напряженной работе со стороны всех участников этой отрасли. В Татарстане, во всяком случае, есть планы, есть ориентиры, есть совещания и координация, есть неусыпное внимание со стороны республиканских властей. Так что все должно получиться и исламские финансы станут в регионе по-настоящему массовым явлением.

В онлайн-кинотеатрах состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото: стоп-кадр видео

«Слово пацана»: стартовал показ неоднозначного сериала. Что с ним не так?

Несмотря на горячие споры в обществе, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» добрался-таки до премьеры, пока – в онлайн-кинотеатрах. Но уже обещано, что сериал покажут весной 2024 года на телеканале НТВ. Вчера в онлайн-кинотеатрах выложили первые две серии из восьми.

У сериала был просто оглушительный промоушен, сильная реклама. Публичные споры о нем начались аж с момента объявления о планах его создания. Далее работа над фильмом велась в атмосфере скандала. Изначально съемки должны были пройти в Казани, но общественность высказалась резко против – никто не хотел, чтобы все повторялось, пусть даже и на съемочной площадке. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку – она задалась вопросом, насколько законно участие подростков в съемках такого фильма. В итоге кино о Казани пришлось снимать в локациях Ярославля, хотя сильно это обстоятельство на его качестве не сказалось. Идею сериала критиковали многие публичные люди, общественность, в том числе и в нашей республике. Но, тем не менее, скандальный фильм сняли и выпустили в свет.

В открывающих титрах сериала фигурирует ИРИ (Институт развития интернета), организация с многомиллиардным бюджетом, которая с 2020 года на конкурсной основе распределяет государственные субсидии на создание и продвижение социально значимого интернет-контента. За три года ИРИ поддержал более тысячи проектов из 30 с лишним регионов РФ. На сегодняшний день ИРИ поддержал производство 37 сериалов, самые известные из которых – «Слово пацана», «Короче, план такой», «Отмороженные», «Каренина». Присутствие могущественного ИРИ объясняет не только создание фильма (вопреки общественной критике), но и его мощную рекламную кампанию и прессу. Почти невозможно найти значимое СМИ и значимых блогеров в России, не написавших про этот сериал. А это означает огромные бюджеты на продвижение. Вот только один вопрос все время крутится: «Зачем ИРИ вообще понадобился этот одиозный проект?»

Впечатление первые серии оставляют противоречивое. То, что сериал про Казань, казанцам понятно с первых кадров: «Кинопленка», «Ново-Татарские», другие типично казанские детали, вплоть до старых татарстанских номеров машин. Для остальных зрителей страны тоже сразу акцентируют: «Казань, СССР». Детали местного пейзажа (хотя снимали, напомним, в Ярославле) — вылитые Авиастрой и Дербышки и типовой казанский Дворец культуры. По мелким деталям видно, что консультировали авторов фильма правильно.

Если же говорить о его художественных достоинствах, то их почти нет. Сценарий слабенький, строится вокруг взаимоотношений двух пацанов группировки. Уже понятно, чем все кончится, включая судьбу девчонки одного из пацанов. Скорее всего, одного посадят, второй вряд ли будет жив-здоров или вообще жив. Вернувшийся из армии персонаж начинает трансформировать уличную группировку в бандитскую. Понятен намечающийся конфликт с ядром «стариков» группировки с уголовными понятиями. Дальше, скорее всего, свои начнут убивать своих — все по канонам трансформации казанских группировок.

Сразу видно, куда клонят авторы сериала, морали читают уже в первых сериях. Вообще сюжет прямолинейный, как рельс. Актер Сергей Бурунов — непопадание, все-таки привычнее видеть его как комедийного актера. Хотя актер, сыгравший Марата, одного из пацанов, очень аутентичный. Музыкальный ряд тоже очень странный — по-современному обработанные песни того времени, но их подбор вызывает вопросы: группа Стаса Намина, манерный «Альянс» («На заре») и т.д. Здесь режиссер Жора Крыжовников в своем фирменном стиле «караоке-фильм», но песни явно не из казанского хит-парада того времени, а из любимого плей-листа Крыжовникова. Ну тащит свои пристрастия в кино человек, понятно. Тоже минус для документальности. Вообще по документальности в сериале не все гладко — есть режущие глаз мелочи сценарного характера, хотя в целом все более-менее аутентично.

Будет ли этот сериал образцом для подражания юных? Нет, потому что показана атмосфера убогости и серости. А юные сегодня избалованные, им это неинтересно: другие времена — другие интересы. Братства, как показано, внутри группировки тоже не наблюдается (оно там фрагментарное и показное). За этим тоже точно не потянутся. Вообще, если честно, романтизации в сериале по первым сериям не видно.

Все-таки правильно, что не дали снять в Казани! Позорное пятно в истории города, чего уже там ворошить. Причины возникновения «казанского феномена»: развал коммунистической системы, бедная жизнь без особых денег, слабая советская милиция, вместо работы с молодежью — показуха, концентрация уголовных понятий на улице. Сколько молодых людей того времени искалечено, убито, скольким то время нанесло душевные раны! Сколько судеб поломано, сколько парней отсидело! Многих в Казани это коснулось — кого напрямую, кого через знакомых.

Из казанских группировок выросло еще более уродливое явление – бандитизм, и уже в 90-е огромными усилиями новых татарстанских руководителей (как во власти, так и в милиции) удалось загасить эту бандитскую чуму. И вот такую убогую картину про убогие времена, почти документалку про Казань показывают сейчас на всю страну. Повторюсь, правильно, что не дали снять в Казани. Что мы, мазохисты, расчесывать зажившие раны? А на московских мажоров-продюсеров-режиссеров узду не накинешь.

В Татарстане, повторюсь, многие были против этого сериала. Вполне обоснованно, как выясняется по первым сериям.

В Москве арестовали одного из самых известных российских «инфобизнесменов» Аяза Шабутдинова Фото: стоп-кадр видео

Миллиардер на доверии: инфоблогера Шабутдинова арестовали по подозрению в мошенничестве

На прошлой неделе Таганский суд Москвы арестовал одного из самых известных российских «инфобизнесменов» Аяза Шабутдинова. Он пробудет в СИЗО как минимум до 16 декабря.

В ходе заседания выяснилось, что у Шабутдинова есть паспорт гражданина Сент-Люсии, визы в США, ОАЭ и Италию, недвижимость в ОАЭ. Ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Свою вину он не признал. Forbes пишет, что бывшие участники курсов Шабутдинова подали 70 исков к его «Like Центру», еще более 150 заявлений находится на досудебной стадии.

Само преследование государством Шабутдинова не является чем-то новым, с начала года прокатилась целая волна задержаний представителей отечественного инфобиза — сначала пришли за Лерчек (Валерией Чекалиной), затем за Сашей Митрошиной и Еленой Блиновской. Им инкриминируют неуплату налогов на гигантские суммы. Но в отличие от них Шабутдинова задерживают по подозрению в мошенничестве. И есть большая вероятность, что он окажется за решеткой надолго.

Аяз Шабутдинов стал одним из первых блогеров-миллионников в стране. Темой его блогерства было обучение за деньги «успешному успеху» (так иронично называют мотивационные тренинги, стимулирующие желание быстро разбогатеть). В последнее время подобные тренинги стали просто огромной индустрией, в которой крутятся огромные же деньги. И одной из самых ярких звезд этого явления был Шабутдинов. Количество обучавшихся у него «успешной мотивации» достигало 30 тыс. человек, и были клиенты, платившие «гуру» миллионы на нехитрые советы. Понятно, что за годы Шабутдинов заработал на доверчивых россиянах баснословные деньги. Согласно совместному исследованию Ассоциации блогеров и агентств и сервиса LiveDune, только за 2022 год его доход составил 600 млн рублей.

Удивительно, но за Шабутдинова публично вступились Ксения Собчак и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Последний и вовсе стал обелять, насколько это возможно, неприглядную деятельность Шабутдинова. Титов публично заявил:

«Аяз построил то, что сейчас модно называть экосистемой, — огромное сообщество людей, внутри которого циркулируют собственные потоки энергии, есть свои цели, стимулы, ориентиры, образцы для подражания. В известном смысле это шоу-бизнес. Но разве «настоящий» шоу-бизнес не продает то же самое: эмоции, вдохновение, радость и печаль?»

С этим утверждением Титова трудно согласиться, ведь тогда, например, в шоу-бизнес можно зачислить любого мошенника — мошенничество тоже немыслимо без иллюзорных надежд и эмоций. Мавроди тоже дарил людям много радости, правда, потом эта радость обернулась для многих большим горем. Очень странная попытка со стороны Титова «черного кобелька отмыть добела». Есть реальные пострадавшие, которые заплатили большие деньги, поверив посулам «успешного успеха» от Шабутдинова. А успех почему-то не пришел.

Можно, конечно, много иронизировать о степени доверчивости клиентов Шабутдинова и об их невысоких умственных способностях, но государство должно защищать и таких не очень далеких граждан. Раз с самозащитой от завиральных иллюзий у них так плохо.