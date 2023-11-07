Рустам Минниханов посетил Республику Каракалпакстан, входящую в состав Узбекистана

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханова встретили по высшему дипломатическому протоколу

Раиса Татарстана Рустама Минниханова в аэропорту встретили по высшему дипломатическому протоколу. Его ждали Председатель Парламента Каракалпакстана Аманбай Орынбаев и Председатель Совета Министров Каракалпакстана Фарход Эрманов. И это высшие чины республики.

Каракалпакстан — суверенная республика в составе Узбекистана. Республика имеет парламентскую форму правления. Руководит ею Председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Аманбай Орынбаев. Высшей исполнительной властью в автономном регионе является Совет Министров (Правительство). Кстати, Раис Татарстана ранее уже встречался с председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Республики Каракалпакстан, заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Мусой Ерниязовым в Казанском Кремле 25 октября 2018 года.

Деловой визит Рустама Минниханова в Карапалкастан проходит в преддверии его участия в работе саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет 8-9 ноября в Ташкенте. Эта многосторонняя встреча на высшем уровне проводится на узбекской земле впервые. В настоящее время членами ОЭС являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Раис Татарстана осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского хлопкового терминала и поручил ОЭЗ «Алабуга» и технополису «Химград» изучить потенциал площадок Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поручил ОЭЗ «Алабуга» и АО «Химград» изучить «площадки» Каракалпакстана

В рамках рабочего визита Рустам Минниханов посетил несколько предприятий в Нукусе, а также изучил, какие республиканские проекты могли бы разместиться на этих территориях. В частности, он побывал на предприятии Prime electric engineering, выпускающем бытовую технику. Также Раис Татарстана осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. Площадка занимает почти 7 тысяч метров.

Он поручил особой экономической зоне «Алабуга» и технополису «Химград» изучить потенциал площадок и рассмотреть проекты, которые можно разместить на этой территории. Раис Татарстана отметил преимущества этой площадки. «Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и, самое главное, рабочие кадры — если есть эта база, то можно работать», – сказал татарстанский лидер.

Для реализации проектов Татарстана на этой площадке Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу и внести соответствующие предложения.

Совместные проекты Раис РТ обсудил на встрече с Аманбаем Орынбаевым. «Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений.

Особая заслуга в этом президентов наших государств Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева», – отметил Рустам Минниханов.

Глава парламента подчеркнул, что оценивает сегодняшнюю встречу как наглядный пример укрепления сотрудничества между регионами России и Узбекистана. «Ваш визит для нас исторический», – заявил Орынбаев.

Руководство Каракалпакстана предложило создать особую экономическую зону с учетом опыта Татарстана и успешной реализации подобных проектов в Чирчике. Также обсудили вопрос подготовки кадров, в частности организации специальных площадок на базе предприятий, по опыту КАМАЗа.

Визит Раиса Татарстана стал откликом в том числе и на посещение Казани Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Фото: rais.tatarstan.ru

Эхо казанских встреч

Сам по себе визит Раиса Татарстана стал откликом на успешно прошедший в столице Татарстана в начале октября третий Форум регионов «Россия – Узбекистан» и состоявшийся в рамках форума визит в Казань Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Оба этих события стали новинкой для Казани. Это был первый приезд Шавката Миромоновича в Татарстан и первый форум «Россия – Узбекистан», прошедший в столице республики. Такие знаковые события отмечают новый качественный этап в развитии сотрудничества Татарстана и Узбекистана.

Форум в Казани оказался довольно представительным. В мероприятии приняли участие более 700 представителей бизнеса из 19 регионов России и 12 провинций Узбекистана. В рамках деловой программы обсуждалось двустороннее сотрудничество в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах, подписывались разного рода соглашения и договоры. Минтранс Узбекистана предложил увеличить число авиарейсов Ташкент — Казань до семи в неделю, а Татарстан попросил РЖД возобновить железнодорожное сообщение с Ташкентом.

Плодотворными оказались и переговоры Шавката Мирзиёева с Рустамом Миннихановым. На них лидеры обсудили конкретные проекты, реализуемые между Татарстаном и Узбекистаном, а также вопросы увеличения объемов и номенклатуры взаимных поставок и услуг и работу диаспор.

Куй железо, пока горячо! Неудивительно, что Рустам Минниханов по следам успешно проведенных мероприятий по сотрудничеству Татарстана и Узбекистана в Казани отправился с ответным визитом в Узбекистан, чтобы развить еще больше дружественные отношения. Правильная дипломатическая работа требует именно такого – быстрого реагирования.

Для Татарстана Узбекистан не только стратегический партнер, но и братская республика Фото: rais.tatarstan.ru

Бум в расширении татарстано-узбекского сотрудничества

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном также переживает самый настоящий бум – в прошлом году он вырос на 50% и составил $290 млн. За первое полугодие текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 30%. Татарстан активно сотрудничает с регионами Узбекистана.

В этой стране работают КАМАЗ, «Химград», ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», «Эйдос», КФУ и другие компании. Тем не менее здесь есть куда расти – ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что потенциал сотрудничества огромный и товарооборот нужно вывести на объемы около $1 млрд.

Для Татарстана Узбекистан не только стратегический партнер, но и братская республика. У народов республик общие культурные, религиозные и языковые корни, что позволяет лучше понимать друг друга. В Узбекистане сегодня проживает около 300 тысяч татар. Это самая многочисленная зарубежная татарская диаспора. В Татарстане же на сегодняшний день проживает более 14 тысяч граждан Узбекистана.

По языку, вере Каракалпакстан очень близок Татарстану Фото: rais.tatarstan.ru

Каракалпаки и татары – один язык

Визит в Каракалпакстан примечателен еще тем, что язык народа этой суверенной республики в составе Узбекистана очень похож на татарский.

«Особенно приятно вести переговоры на понятном друг другу языке, каракалпакский и татарский очень похожи. Бер телдә сөйләшкәндә эш алып бару җиңелрәк!» — написал Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

На территории этой республики проживают около 1,9 млн человек. Основная часть населения – узбеки (40,4% численности населения республики). Численность каракалпакцев, тюркоязычного народа кипчакской группы, оценивается до 825 тыс человек.

По верованию каракалпаки относятся к мусульманам-суннитам, так же как и татары. Так что по языку, вере этот регион Узбекистана очень близок Татарстану. Как в целом и сам Узбекистан, являющийся братской республикой для Татарстана и стратегическим союзником для России. Что в нынешние времена дорогого стоит. Такая исторически сложившаяся взаимосвязь, переплетенность на уровне народов дает твердую гарантию продолжения и развития отношений Татарстана и Узбекистана.