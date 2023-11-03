Банки недосчитались 1 трлн от мусульман: на чем спотыкается исламский банкинг в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Партнерский банкинг не только для мусульман

В Доме Правительства Татарстана встретились представители федеральных и республиканских властей, Банка России и депутаты Госдумы, а также муфтията республики.

С начала сентября Татарстан наряду с Дагестаном, Чечней и Башкортостаном включился в эксперимент по партнерским финансам. Уже две финансовые организации из Татарстана прошли регистрацию как участницы эксперимента, еще две – в процессе.

Партнерский, он же исламский, банкинг основан на соблюдении религиозных правил шариата. Воспользоваться халяль-продуктами могут люди любой веры и национальности. На этом в своем выступлении настаивал зампредседателя Банка России Алексей Гузнов.

Алексей Гузнов: «Для нас при разработке закона было очевидно, что он должен носить светский характер» Фото: rais.tatarstan.ru

«Для нас при разработке закона было очевидно, что он должен носить светский характер. Это дает возможность не только развивать инновационные продукты в России, но и предлагать их всем гражданам нашей страны вне зависимости от их религиозной принадлежности», — сообщил Гузнов.

Надо сказать, что верующие мусульмане не имеют возможности пользоваться традиционными банковскими продуктами – например, взять обычную ипотеку или расплачиваться кредиткой. Дело в том, что в исламе все, что связано с процентами, попадает под запрет.

Увы, пока статистика показывает, что многие мусульмане не пользуются не то что продуктами партнерского банкинга, а игнорируют банковские продукты вообще.

Анатолий Аксаков: «Мы должны сделать все, чтобы люди принесли деньги в наши банки и, соответственно, эти деньги начали бы работать на нашу экономику» Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня я услышал цифру, которая меня озадачила. Почти триллион рублей, а точнее 900 млрд, люди, исповедующие ислам, не вкладывают в банки, поскольку считают, что это не соответствует их вероисповеданию. Меня это цифра поразила. Мы должны сделать все, чтобы люди принесли деньги в наши банки и, соответственно, эти деньги начали бы работать на нашу экономику», — сказал председатель Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Об исламских финансах мало кто знает

Информирование населения Татарстана, а также представителей бизнеса в области партнерских финансов — это один из пунктов, о котором договорились участники сегодняшнего заседания. Так, например, планируется создать информационный портал и единую горячую линию, а муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обещал помочь с распространением информации через каналы Духовного управления мусульман республики, но избегая прямой рекламы.

Камиль хазрат Самигуллин обещал помочь с распространением информации через каналы Духовного управления мусульман республики, но избегая прямой рекламы Фото: rais.tatarstan.ru

Факт недостаточной осведомленности татарстанцев подтверждает и то, что в республике уже несколько лет работают банки, предоставляющие услуги по законам шариата. Например, банк «Ак Барс» еще в 2010 году совершил первую в России сделку по законам исламского финансирования, а запустили исламскую ипотеку в 2020 году, заметил первый заместитель председателя правления банка Радик Саляхутдинов.

С 2010 года работает финансовый дом «Амаль». Его гендиректор Рустам Сагдеев на совещании назвал целью организации развитие экономики, построенной на принципах справедливости и партнерства. К слову, 30% их клиентов — это люди, не проповедующие ислам, то есть продукты партнерского банкинга могут стать популярны среди всех татарстанцев при должном информировании.

Продукты исламского банкинга есть и у «Сбера», о них отчитался старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал это плюсом, поскольку благодаря этому банку удастся продвигать исламский банкинг не только в регионах-участниках эксперимента (Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан), а по всей стране.

Радик Саляхутдинов: «Необходимо отметить, что в настоящий момент исламская ипотека обходится дороже, чем традиционная ипотека» Фото: rais.tatarstan.ru

Банки готовят халяльные ипотеку и лизинг

Саляхутдинов подсветил еще одну проблему партнерского финансирования: пока банковские продукты, работающие по законам шариата, сильно уступают традиционным.

«Необходимо отметить, что в настоящий момент исламская ипотека обходится дороже, чем традиционная ипотека. Например, для традиционных ипотечных кредитов действует широкий ряд программ льготного кредитования, которые недоступны при партнерском финансировании, что делает исламские ипотечные продукты менее конкурентоспособными по сравнению с традиционными ипотечными продуктами», — сказал замглавы банка «Ак Барс».

Создать новые конкурентоспособные банковские продукты — еще одна цель участников эксперимента на ближайшее время. Некоторые были анонсированы на заседании. Например, «Сбер» уже в IV квартале 2023 года планирует запустить ипотеку Мурабаха, а также разработать и запустить лизинг – Иджара по всей России.

Рафик Мухаметшин пообещал посодействовать в подготовке кадров на площадке вуза Фото: rais.tatarstan.ru

Партнерские финансы важны для развития сотрудничества с исламскими странами

Дальнейшее развитие исламского банкинга в Татарстане и других российских регионах подразумевает, что понадобятся банковские специалисты, разбирающиеся в тонкостях партнерских финансов. Об этом подробно рассказал ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. Он пообещал посодействовать в подготовке кадров на площадке вуза.

Что же сулит развитие исламского банкинга Татарстану и России в целом? Ожидается, что это даст возможность привлекать иностранные инвестиции, которые доступны только в форме исламских финансов.

«Это, конечно, будет главным доказательством того, что закон был принят не зря и все усилия, которые были потрачены и вами, и нами, не прошли даром», – заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Рустам Минниханов сказал, что развитие партнерских финансов — это важный инструмент для развития партнерских отношений с исламскими странами Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал, что развитие партнерских финансов — это важный инструмент для развития партнерских отношений с исламскими странами. «Это стратегическое направление развития международных отношений на особом контроле у Президента России Владимира Путина. Важную роль в укреплении диалога с исламскими странами играет Группа стратегического видения “Россия – Исламский мир”. В рамках ее работы тема исламских финансов также будет рассматриваться», – добавил Раис РТ.

Аксаков заметил, что два года, которые отвели на эксперимент, пролетят быстро. «Нам важно не дискредитировать, закон [об исламском банкинге] приняли, поэтому очень важно показать результат», – напутствовал председатель Госдумы РФ по финансовому рынку.