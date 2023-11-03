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В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что инфлюенсер прилетел в Москву из-за границы. Шабутдинова задержали на съемной квартире.

По словам собеседника агентства, операцию по задержанию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

Отметим, что Аяз Шабутдинов позиционирует себя как бизнес-тренер и миллиардер. Суммарно у блогера 1,9 млн подписчиков. В соцсетях он обещал научить всех желающих зарабатывать. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной образовательный курс по заработку.

Родился Аяз Шабутдинов 21 октября 1991 года в Казани. Спустя некоторое время Шабутдиновы переселились в поселок Куеды, недалеко от Перми. После школы поступил в Удмуртский университет, где занимался изучением правовых основ государственной службы.

После того, как Шабутдинов начал вести свой блог, его заметил московский предприниматель Александр Долгов. Именно он побудил юного блогера на создание сети хостелов Like. После этого Аяз открыл сеть кофеен с аналогичным названием.

В 2015 году Аяз запустил новый проект – Лайк Центр, где учил всех желающих бизнес-технологиям. С этого времени блогер начал активно проявлять себя в качестве бизнес-тренера и наставника.

Как сообщают СМИ, самые дорогие курсы Шабутдинова, которые предусматривают личное сопровождение, стоят 5 млн рублей.

Франшиза его компании стоит от 250 тыс рублей, а официальная прибыль организаций, в которых он числится учредителем, за 2021 год составила более 430 млн рублей.