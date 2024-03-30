Большинство банков Армении прекратило обслуживать карты «Мир»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card, в ночь на 30 марта, как и было запланировано, прекратили принимать карты российской платежной системы «Мир» в банкоматах и POS-терминалах. Соответствующую информацию подтвердили в колл-центре системы, передает ТАСС.

«В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту», — посоветовал оператор центра.

Прекращение обслуживания карт «Мир» подтвердили агентству и жители Еревана, которые ими пользуются. «Придется приобретать местную карту. Будет много бумажной возни, но что делать», — сказал один из собеседников агентства, согласившийся для проверки попробовать снять деньги в банкомате.

Upd. (12.04): Обслуживать карты «Мир» прекратили, в частности, Акбабанк, Америабанк, Инекобанк, Конверсбанк и Эвокабанк. Продолжить обслуживание должен только банк «ВТБ Армения», о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Соединенные Штаты 23 февраля ввели блокирующие санкции против обслуживающей карты «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК). После этого операции с картами «Мир» остановили, например, казахстанские банки Bereke Bank и «Фридом Финанс». Позднее стало известно, что сервис Samsung Pay с 3 апреля прекратит поддержку карт «Мир».

На момент введения рестрикций со стороны США карты «Мир» работали (не повсеместно) на территориях таких государств, как Абхазия, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Таджикистан и Южная Осетия.