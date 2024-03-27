Сервис Samsung Pay с 3 апреля прекратит поддержку карт «Мир»

Фото: платежная система «Мир»

Начиная с 3 апреля пользователи не смогут использовать и добавлять карты российской платежной системы «Мир» в сервис Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейской корпорации.

В частности, добавленные прежде карты «Мир» будут удалены из приложения. Так как в Samsung Pay хранится электронная копия карты, ее удаление «никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн», заверили в компании.

Нельзя будет добавить новые карты «Мир» из мобильных приложений банков. Не получится использовать их и для оплаты проезда в общественном транспорте.

Вместе с тем функционал добавления и использования клубных карт / карт постоянного клиента продолжит работать без изменений. Кроме того, в компании указали, что Samsung Pay по-прежнему будет работать на территории Беларуси.

Upd. (12.14): Ранее, 23 февраля, Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против обслуживающей карты «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК). После этого операции с картами «Мир» остановили, например, казахстанские банки Bereke Bank и «Фридом Финанс». С 30 марта перестанет их принимать большинство банков Армении.

На момент введения рестрикций со стороны США карты «Мир» работали (не повсеместно) на территориях таких государств, как Абхазия, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Таджикистан и Южная Осетия.