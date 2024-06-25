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Политика 25 июня 2024 12:44

Большая делегация ЮАР приедет в Казань на саммит БРИКС

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Большая делегация ЮАР приедет в Казань на саммит БРИКС
Флаг ЮАР
Фото: Wikipedia.org

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и большая делегация этой страны приедут на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Джефф Макетука на полях X Примаковских чтений, передает ТАСС.

«Рамафоса приедет на саммит БРИКС, в этом нет сомнений. Он не пропустил ни одной подобной встречи объединения. И эта будет иметь для ЮАР большое значение. И с Президентом в Казань приедет большая делегация», — пояснил дипломат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост главы государства и пригласил в Казань на саммит БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

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