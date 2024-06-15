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Путин – президенту ЮАР: Поздравляю с переизбранием и приглашаю в Казань на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафоза с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) и заявил, что ждет его на саммите БРИКС в Казани.
В своей поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что очень ценит вклад, который внес Рамафоза в развитие отношений стратегического партнёрства между РФ и ЮАР, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» и других многосторонних структур.
Путин также выразил надежду, что страны продолжат свой диалог насчет актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.
«Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября», - добавил глава государства в письме.
В завершении он пожелал переизбранному президенту ЮАР новых успехов, здоровья и благополучия.
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