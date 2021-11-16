Более 5,8 тыс. пассажиров без масок выявили в общественном транспорте Казани в ноябре

В общественном транспорте Казани за 15 дней ноября выявили 5844 пассажиров без масок. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает городской Комитет по транспорту.

За указанный период ревизоры проверили 3882 единицы общественного транспорта. Проверка проходила на 95 контрольных точках. Большинство пассажиров после сделанных замечаний надевали маски. При этом 140 человек были вынуждены покинуть транспорт из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Проверки проводят сотрудники Комитета по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», с 22 ноября в республике начнут действовать правила, согласно которым пассажирами общественного транспорта могут стать только обладатели QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от коронавируса, или сертификата о перенесенном заболевании.

Срочный набор контролеров, которые будут проверять коды на станциях метро, уже объявил казанский «Метроэлектротранс».

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.