Уже более 20 тыс. человек побывали в Болгаре на праздновании 1100-летия принятия ислама

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в музее-заповеднике «Великий Болгар» развернулся масштабный праздник в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Предварительно, его участниками стали уже более 20 тыс. человек.

Официальная программа, прошедшая в Болгарской исламской академии, включила церемонию гашения памятной марки в честь 1100-летия принятия ислама и заседание организационного комитета, на котором обсуждалось проведение праздника в Татарстане и России.

Затем в музее-заповеднике открылся «Изге Болгар жыены», ставший одним из самых масштабных за всю историю проведения. Только на церемонии открытия, прошедшей у памятного знака в честь 1100-летия принятия ислама, собрались 10 тыс. человек.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участники праздника могут посетить интерактивные площадки, город мастеров, где можно приобрести изделия народных художественных промыслов и сувениры, точки с халяльной продукцией, товарами духовного назначения, сообщал ранее «Татар-информ». Вечером гостей и жителей Болгара ожидает световое шоу.

В праздничной программе принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал татарстанцам мира и благополучия, а также пригласил всех желающих присоединиться к празднованию 1100-летия принятия ислама и «Изге Болгар жыены».

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина 1100-летие принятия ислама отмечается как всероссийское событие. Создан федеральный организационный комитет, занимающийся подготовкой и проведением торжеств, приуроченных к значимой дате. Только в федеральную программу мероприятий вошло около 150 торжеств, также свои праздники организуют регионы и муниципалитеты.