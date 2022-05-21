Минниханов погасил почтовую марку в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня в Болгарской исламской академии состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Ее участниками стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, а также заместитель министра культуры России, ответственный секретарь федерального организационного комитета Ольга Ярилова.

На большом блоке марки помещено фотографическое изображение Белой мечети, снабженное пояснительными надписями: «Белая мечеть в Болгаре.2012». По контуру ее украшает специальный штемпель.

«Сегодня нами погашена марка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Мы благодарим Почту России. Монета и марка очень важны для наших мероприятий», — сказал Президент Татарстана.

Кроме того, он выразил благодарность религиозным лидерам, мировому сообществу, Организации исламского сотрудничества. «Праздник не завершается! 1100-летие будет проходить целый год», — напомнил руководитель Татарстана.

«На конверте „первого дня“ произведена литография художника К. А. Тилли с надписью „Древний Болгар. Малый минарет. 1868“», — сообщил ведущий.

Затем Президент Татарстана, Государственный Советник РТ и замглавы Минкульта России поставили печати на марках.

После церемонии, завершившейся совместной фотографией, стартовало заседание оргкомитета под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, возглавляющего федеральный оргкомитет по подготовке и проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Затем планируется торжественное открытие собрания «Изге Болгар жыены» и коллективный намаз.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина 1100-летие принятия ислама отмечается как всероссийское событие. Создан федеральный организационный комитет, занимающийся подготовкой и проведением торжеств, приуроченных к значимой дате. Только в федеральную программу мероприятий вошло около 150 торжеств, также свои праздники организуют регионы и муниципалитеты.