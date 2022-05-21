Минниханов: 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией важно для Татарстана и всей РФ

В Болгарской исламской академии состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Праздничная программа вчера открылась в Казани, где был заложен первый камень в фундамент Соборной мечети, напомнил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, участвовавший в мероприятии в режиме видеосвязи.

«Сегодня мы проводим заседание оргкомитета по подготовке к проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Президент нашей страны страны Владимир Путин не раз отмечал вклад, который вносят российские мусульмане в обеспечение динамичного и безопасного развития [страны]», — отметил он.

Ислам является неотъемлемой частью истории и культуры России. Хуснуллин добавил, что в рамках юбилейной даты проведена большая работа по запуску важных инфраструктурных проектов. Также предусмотрено около 30 научных форумов, конференций, круглых столов, семинаров, выставок и конкурсов.

Событие, произошедшее 11 веков назад, оказало заметное влияние на формирование уникальной российской цивилизации, что подчеркивает его важность не только на уровне республики, но и всей страны, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Празднование юбилейной даты для Татарстана и России имеет важное значение», — подчеркнул он.

По словам Минниханова, при активном участии мусульманских организаций проводится масштабная работа по созданию и популяризации отечественного богословского наследия — печатаются книги, организуются форумы, мероприятия, совершенствуется мусульманская инфраструктура.

«Сейчас реализуются намеченные масштабные мероприятия общефедерального и региональных планов. Насыщенный план мероприятий был сформирован Республикой Татарстан», — добавил руководитель РТ.

Торжественные мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама пройдут и в Москве. «У нас запланированы мероприятия, которые пройдут в столице. Также мы обратились в регионы, где проживают наши мусульмане. Праздничные мероприятия проводятся везде», — сказал он.

В свою очередь, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поблагодарил руководство страны за поддержку события. По его мнению, празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией поможет решению проблем, связанных с развитием ислама в России.