Рустам Минниханов открыл «Изге Болгар жыены»

Сегодня в музее-заповеднике «Великий Болгар» состоялась церемония открытия «Изге Болгар җыены». У памятного знака в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией с праздником жителей республики поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня знаковое событие для Татарстана и всей России. В рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проходит большое количество мероприятий. Как всем вам известно, праздник объявлен общефедеральным мероприятием», – сказал он.

Президент республики отметил, что 1100-летие принятия ислама не осталось незамеченным мировым сообществом – республика получает поздравления от представителей разных стран. «27 послов принимали участие в KazanSummit, и часть из них вместе с нами», – добавил он и поблагодарил каждого пришедшего. — Всем огромные слова благодарности, что пришли сюда. Пусть мир будет спокойным, республика гремит, а Россия будет сильна».

В этом году мероприятие стало одним из самых масштабных. Так, на него прибыли представители органов федеральной власти, участники заседания Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», XIII Международного экономического саммита KazanSummit, более 1100 участников XII Форума татарских мусульманских деятелей, а также председатели духовных управлений мусульман, входящих в состав основных мусульманских центров России.

«Уважаемые гости, спасибо всем, что вы посетили это мероприятие. В этом году погода способствовала празднованию», – отметил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

После приветственных слов начался «тауба намазы» (коллективная молитва покаяния) у малого минарета Болгарского городища. Затем на Соборной площади, у большого минарета, состоялся полуденный намаз.

Для участников и гостей мероприятия организовали чтение проповеди, исполнение мунаджатов, старинных татарских песен, выступление чтецов Корана. В музее-заповеднике развернуты интерактивные площадки, город мастеров, где можно приобрести изделия народных художественных промыслов и сувениры, точки с халяльной продукцией, товарами духовного назначения.

Вечером гостей ожидает световое шоу.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина 1100-летие принятия ислама отмечается как всероссийское событие. Создан федеральный организационный комитет, занимающийся подготовкой и проведением торжеств, приуроченных к значимой дате. Только в федеральную программу мероприятий вошло около 150 торжеств, также свои праздники организуют регионы и муниципалитеты.

Глава государства ранее направил приветственную телеграмму участникам праздничных мероприятий, посвященных этому событию.