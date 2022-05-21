Президент РТ пригласил татарстанцев в Болгар на празднование 1100-летия принятия ислама

фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 1100-летием принятия ислама и открытием его ключевого праздника — «Изге Болгар жыены». Фотографию с видом на праздничную площадку в Болгаре он разместил в своем Telegram-канале.

«Торжественное мероприятие „Изге Болгар жыены“, посвященное 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Бәйрәм котлы һәм дөньялар имин булсын! Барыгыз да Болгарга рәхим итегез! (Поздравляем с праздником и желаем мира и благополучия! Добро пожаловать в Болгар!)» — обратился он к подписчикам.