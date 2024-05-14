news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 мая 2024 09:10

Более 150 полицейских из Челнов будут охранять порядок на Играх БРИКС в Казани

Скопировать ссылку

Более 150 сотрудников челнинского гарнизона полиции будут охранять общественный порядок на играх «БРИКС». Об этом на аппаратном совещании доложил глава Управления МВД по Набережным Челнам Айрат Ханбиков.

«С 8 по 24 июня отряд набережночелнинского гарнизона полиции планирует выехать в служебную командировку в Казань для обеспечения охраны общественного порядка в период подготовки и проведения Игр БРИКС. Это будет более 150 сотрудников. Сегодня тоже наш отряд гарнизона, более 100 сотрудников, выехал на форум [„Россия — Исламский мир: KazanForum“]», — рассказал спикер.

Upd. (9.24): «Нагрузка на исполком, как уже сказал наш коллега, начальник УВД Айрат Равилович, увеличится с учетом привлечения набережночелнинского гарнизона на проведение масштабных мероприятий российского и международного уровня в Казани. Со всех муниципалитетов будут привлечены силы и средства в Казань. Это и исламский форум, и заседание государств — членов БРИКС, и Игры БРИКС — насыщенная повестка дня нашей мощной республики. Мы с пониманием к этому относимся. Поэтому все дополнительные частные охранные предприятия, Управление охраны общественного порядка, добровольные дружины нужно привлекать», — прокомментировал ситуацию мэр Автограда Наиль Магдеев.

Игры стран БРИКС состоятся в Казани с 10 по 26 июня. При проведении состязаний будут задействованы 18 спортивных объектов. Игры пройдут в открытом формате. Ожидается около 5 тыс. участников из 75 стран. Для участников соревнований будут организованы культурная и экскурсионная программы. В частности, гости смогут принять участие в народном празднике Сабантуй, который будет интегрирован с церемонией закрытия игр.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Татарстане с 14 по 19 мая. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что обсудят на форуме в этом году. Приветствие его участникам и гостям направил Президент РФ Владимир Путин. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести KazanForum и «Изге Болгар жыены» на высоком уровне.

читайте также
«Станут поводом для гордости»: почему Игры БРИКС поставят заслон диктату МОК и Запада
«Станут поводом для гордости»: почему Игры БРИКС поставят заслон диктату МОК и Запада
#брикс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2