Более 150 полицейских из Челнов будут охранять порядок на Играх БРИКС в Казани

Более 150 сотрудников челнинского гарнизона полиции будут охранять общественный порядок на играх «БРИКС». Об этом на аппаратном совещании доложил глава Управления МВД по Набережным Челнам Айрат Ханбиков.

«С 8 по 24 июня отряд набережночелнинского гарнизона полиции планирует выехать в служебную командировку в Казань для обеспечения охраны общественного порядка в период подготовки и проведения Игр БРИКС. Это будет более 150 сотрудников. Сегодня тоже наш отряд гарнизона, более 100 сотрудников, выехал на форум [„Россия — Исламский мир: KazanForum“]», — рассказал спикер.

Upd. (9.24): «Нагрузка на исполком, как уже сказал наш коллега, начальник УВД Айрат Равилович, увеличится с учетом привлечения набережночелнинского гарнизона на проведение масштабных мероприятий российского и международного уровня в Казани. Со всех муниципалитетов будут привлечены силы и средства в Казань. Это и исламский форум, и заседание государств — членов БРИКС, и Игры БРИКС — насыщенная повестка дня нашей мощной республики. Мы с пониманием к этому относимся. Поэтому все дополнительные частные охранные предприятия, Управление охраны общественного порядка, добровольные дружины нужно привлекать», — прокомментировал ситуацию мэр Автограда Наиль Магдеев.

Игры стран БРИКС состоятся в Казани с 10 по 26 июня. При проведении состязаний будут задействованы 18 спортивных объектов. Игры пройдут в открытом формате. Ожидается около 5 тыс. участников из 75 стран. Для участников соревнований будут организованы культурная и экскурсионная программы. В частности, гости смогут принять участие в народном празднике Сабантуй, который будет интегрирован с церемонией закрытия игр.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Татарстане с 14 по 19 мая. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что обсудят на форуме в этом году. Приветствие его участникам и гостям направил Президент РФ Владимир Путин. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести KazanForum и «Изге Болгар жыены» на высоком уровне.