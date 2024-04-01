«Станут поводом для гордости»: почему Игры БРИКС поставят заслон диктату МОК и Запада

Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 10 по 26 июня 2024 года

Фото: kzn.ru

«Игры БРИКС занимают важное место в спортивном календаре»

Тема безопасности в целом вышла на первый план во всей России после трагедии в подмосковном «Крокусе». По последним данным ГУ МЧС РФ по Московской области, в результате теракта 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Неудивительно, что и сегодня в Казани обсуждали в том числе вопросы безопасности участников и гостей Игр стран БРИКС. В этой связи интересно, что еще до заседания Раис Татарстана Рустам Минниханов специальным указом произвел замену в составе оргкомитета. Место бывшего министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина занял новый глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов. Он возглавил ведомство в конце февраля этого года.

Помимо Минниханова и Сатретдинова в заседании принял участие в формате видеосвязи министр спорта России Олег Матыцин. Он высоко оценил возможности Казани по проведению Игр БРИКС.

«Столица Татарстана имеет большой опыт организации спортивных мероприятий международного и всероссийского уровня. Совсем недавно в Казани успешно прошел первый мультиспортивный турнир „Игры будущего“. Предстоящие Игры БРИКС занимают важное место в спортивном календаре, поэтому ведется тщательная работа со спортивными федерациями по подготовке сборных команд. В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС, это накладывает особую ответственность в связи с приездом гостей высокого уровня. Нет сомнений, что спортивные Игры БРИКС станут еще одним поводом для гордости», – заметил министр спорта РФ.

Сегодня в Казани обсуждали вопросы безопасности участников и гостей Игр стран БРИКС Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани ценят высокое доверие

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил руководство страны за возможность проведения в Казани столь крупного международного события. «У нас имеются все необходимые ресурсы для успешной реализации этого масштабного проекта», – заверил он.

Татарстанский лидер напомнил, что в январе на заседании федерального оргкомитета с участием вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и помощника Президента России Игоря Левитина был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Игр БРИКС.

«Сегодня ведется активная работа по его исполнению. В республике созданы и утверждены составы оперативного штаба по подготовке и проведению Игр БРИКС, а также рабочих групп по направлениям подготовки и проведения Игр. Все министерства и ведомства максимально включены в работу и нацелены на проведение мероприятия на самом высоком организационном уровне. Мы высоко ценим оказанное нам доверие», – подчеркнул Раис Татарстана.

Кстати, по итогам того, январского заседания было озвучено, что в спортивную программу Игр включены соревнования по 29 наиболее популярным в странах БРИКС видам спорта. Среди них бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, художественная гимнастика, шахматы, тяжелая атлетика, бадминтон и конный спорт. Всего будет разыграно 389 комплектов медалей.

В спортивную программу Игр включены соревнования по 29 наиболее популярным в странах БРИКС видам спорта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уход из-под диктата МОК и Запада

Игры БРИКС могут стать эпохальным явлением в мировой спортивной жизни. Во-первых, это новый интересный формат состязаний, который обещает быть зрелищным. А во-вторых, это уход от диктатуры Международного олимпийского комитета (МОК) и национальных спортивных комитетов, объявивших России самую настоящую войну, наплевав на принципы спорта и олимпийского движения. Летом в Казани уйдут от политических моментов и вернутся к истокам, к честным спортивным состязаниям.

И здесь надо помнить, что западные страны во главе с США добились отстранения России не только от Олимпийских игр, но и от чемпионатов мира практически по всем видам спорта. По сути Игры БРИКС – это попытка предложить миру систему мирового спорта без диктата коллективного Запада.

«Мы видим позитивное отношение со стороны стран-участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров. Через месяц в Казани стартуют инновационные “Игры будущего”, подготовка идет по плану. Не сомневаюсь, что эта традиция продолжится и в рамках подготовки к Играм БРИКС. Важно обеспечить готовность всех объектов и их соответствие всем требованиям», – говорил я январе 2024 года на заседании федерального оргкомитета по подготовке к Играм БРИКС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство страны за возможность проведения в Казани столь крупного международного события Фото: rais.tatarstan.ru

Почему саммит и Игры БРИКС пройдут в Казани

Также в работе оргкомитета приняли участие первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, что Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 10 по 26 июня 2024 года. При проведении соревнований будет задействовано 18 спортивных объектов. Игры БРИКС пройдут в открытом формате. Ожидается около 5 тысяч участников из 75 стран. Для участников соревнований будут организованы культурная и экскурсионная программы. В частности, гости смогут принять участие в народном празднике Сабантуй, который будет интегрирован с церемонией закрытия Игр.

Казань давно заслужила звание «спортивной столицы России» и заработала кредит доверия, чтобы проводить международные спортивные мероприятия. Да, из-за санкций город и республика в целом лишились многих международных турниров, включая чемпионат мира по плаванию на короткой воде, Суперкубок УЕФА, специальную Олимпиаду.

Однако в этом году Казань выступает скорее неким дипломатическим центром страны, где пройдет саммит БРИКС и KazanForum. Но мостиком вновь выступил спорт. Ведь в столице Татарстана с большим успехом прошли «Игры будущего». А летом Игры стран БРИКС обещают стать главным турниром года для российских спортсменов.

Казань давно заслужила звание «спортивной столицы России» и заработала кредит доверия, чтобы проводить международные спортивные мероприятия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кандидатам в члены БРИКС будет невозможно отказаться от Игр стран БРИКС

Опыт столицы Татарстана по проведению больших событий, развитая инфраструктура и репутация города, в котором гармонично и мирно сосуществуют несколько национальностей и конфессий, сыграли решающую роль, чтобы именно Казань получила большой экономический саммит и в довесок к нему спортивные игры.

И важно отметить, что Бразилия, Индия, Китай и ЮАР далеко не единственные страны, которые привезут в Россию свои команды. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов успел заявить, что организаторы не ограничатся командами уже состоящих в группе стран. Так, в Казань будут приглашены команды стран-кандидатов на вступление в этот союз.

«Мы предлагаем эти соревнования провести в открытом режиме, то есть пригласить не только страны БРИКС, но и, так сказать, друзей, которые выразили заинтересованность войти в БРИКС в перспективе. Это порядка 25 государств», – заявил министр спорта Татарстана в июле 2023 года на пресс-конференции в «Татар-информе».

Таким образом, за счет расширения географии участников Россия делает сильный ход конем для добавки веса Играм. Учитывая, что желающих вступить в экономический союз за последний год значительно прибавилось, не сыграть на желании государств присоединиться к союзу было бы упущением.

А отказаться потенциальным кандидатам будет уже как минимум неудобно, а скорее, даже невыгодно. Если кандидат действительно заинтересован в скором вступлении, то будет принимать любые предложения от основных игроков БРИКС, одним из которых является Россия. И спортивные неполитизированные соревнования точно станут тем самым событием, пропустить которое кандидаты не захотят.