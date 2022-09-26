«Боль невосполнимой утраты»: Госсовет РТ выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске

Депутаты Государственного Совета Татарстана выразили соболезнования родственникам погибших в результате трагедии в Ижевске. Телеграмму от имени парламентариев в адрес Председателя Государственного Совета Удмуртии Владимира Невоструева направил руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин.

«От имени депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в школе №88 города Ижевска. Горестным эхом отозвалась в сердцах татарстанцев страшная весть, что в результате вооруженного нападения на образовательное учреждение погибли безвинные люди, среди которых совсем маленькие дети», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

«Разделяем с родными и близкими боль невосполнимой утраты. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем поддержку педагогическому коллективу и учащимся», — добавил Председатель Госсовета РТ.

Утром 26 сентября бывший ученик ижевской школы №88 открыл огонь в учебном учреждении, а затем покончил с собой. По последним данным, в результате нападения погибли 15 человек, включая 11 детей. Еще 24 человека получили ранения. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В Удмуртской Республике объявлен траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией и дал поручения региональным и федеральным властям, чтобы оказать помощь родным и близким погибших. Телеграмму с соболезнованиями направил и Президент Татарстана Рустам Минниханов.