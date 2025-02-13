«Бойцы защищают нас»: нижнекамцы отправили 110 тыс. комплектов сухого душа на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Наборы сухого душа пользуются популярностью у бойцов на передовой. Такие удобные комплекты собирают волонтеры, в том числе и в Нижнекамске. Сейчас этому навыку обучают детей и школьников. Работа не сложная, но требует усидчивости. С очередным мастер-классом по изготовлению сухого душа волонтеры группы «Добрые сердца» побывали в нижнекамском многопрофильном колледже.

На одного бойца в среднем уходит по два комплекта сухого душа в день в полевых условиях. Поэтому эти наборы отправляют на передовую в больших количествах.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«На сегодняшний день группой "Добрые сердца" с неравнодушными нижнекамцами мы отправили на СВО уже более 110 тыс. комплектов сухого душа. Для этого использовали более 10 тыс. штук простыней и пододеяльников. Сейчас сырье используем, которое выиграли на средства гранта Раиса РТ [Рустама Минниханова]», – рассказала волонтер, председатель Совета территориальных общественных самоуправлений микрорайонов (СТОС) № 6, 7 Лариса Орлова.

Сухой душ представляет собой набор из разного рода ветоши. Важно компактно все упаковать, чтобы несколько таких комплектов боец смог положить себе в карман. Студенты тщательно работают над каждым своим изделием.

«Чем больше мы делаем, тем большим людям он, надеюсь, поможет», – выразил надежду студент образовательного учреждения Кирилл Иванов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Эта акция очень важна для студентов, школьников, думаю, что даже в детских садах подобное мероприятие было бы очень важно. Потому что патриотизм есть у всех», – поделилась мнением студентка Альбина Лялина.

Местом для проведения мастер-класса нижнекамский многопрофильный колледж стал не случайно. Учебное заведение активно участвует в гуманитарной работе. Здесь плетут маскировочные сети. Студенты, обучающиеся на сварщиков, варят печи, повара готовят домашнюю лапшу.

«Чтобы понимали ценность, что наши бойцы защищают нас. И сейчас каждый вкладывает свою лепту в эту победу», – сказала преподаватель колледжа Мария Ерашова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За короткий мастер-класс нескольким десяткам студентов удалось сделать порядка сотни комплектов сухого душа. Всё это станет частью большого гуманитарного груза, который отправится к бойцам ко Дню защитника Отечества.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой