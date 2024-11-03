Бойцы танкового батальона «Гранит» поздравили Альметьевск с Днем города — видео

Фото: стоп-кадр видео

Военнослужащие танкового батальона «Гранит» под руководством главы Нижнемактаминского сельского поселения Рамиля Бадретдинова поздравили Альметьевск и жителей города с 71-й годовщиной со дня основания.

«Желаем городу роста и процветания, а всем альметьевцам мира и благополучия. Вместе мы победим», — говорит военнослужащий на видео.

«В непростое для страны время мы вместе! Альметьевск рядом!» — прокомментировал мэр города Тимур Нагуманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Нижнемактаминского поселения Рамиль Бадретдинов решил отправиться в зону проведения специальной военной операции в начале этого года. Он подписал контракт с Министерством обороны. Рамиль Бадретдинов — подполковник запаса, кавалер ордена Мужества, участник боевых действий, руководитель Альметьевского представительства Союза танкистов России. Нижнемактаминское городское поселение он возглавлял в течение шести лет.

Сегодня, 3 ноября, в Альметьевске отмечают День города. Для жителей предусмотрен бесплатный проезд на общественном транспорте. На различных площадках запланирована праздничная программа. Она включает мастер-классы, показы фильмов, Всероссийскую акцию «Ночь искусств», экскурсии и множество других интересных мероприятий.

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