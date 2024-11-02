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В Альметьевске 3 ноября проезд в общественном транспорте будет бесплатным
3 ноября, в День города Альметьевска, для жителей организуют бесплатный проезд на общественном транспорте. Он будет действовать весь день: с самого утра и до 22 часов.
Кроме того, в ряде заведений города будут действовать специальные скидки, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.
«В прошлом году мы начали замечательную традицию радовать наших жителей скидками и акциями. В этом году 3 ноября с утра до вечера будет действовать бесплатный проезд на общественном транспорте», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.
В этом году город отмечает 71-й день рождения. В честь этого события для жителей подготовлены и другие сюрпризы.
На различных площадках запланирована праздничная программа. Она будет включать мастер-классы, показы фильмов, Всероссийскую акцию «Ночь искусств», экскурсии и множество других интересных мероприятий.
Накануне Дня города в Альметьевске на билбордах появились напоминания о том, как выглядел город-именинник в прошлом. На улицах можно увидеть баннеры с историческими фотографиями и интересными надписями.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
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