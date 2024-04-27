Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава поселка Нижняя Мактама решил отправиться в зону спецоперации
Глава Нижнемактаминского городского поселения Альметьевского района Татарстана Рамиль Бадретдинов решил отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине и вступил в ряды российских Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Сегодня Рамиль Бадретдинов встретился с главой Альметьевского района РТ Тимуром Нагумановым и коллегами, те пожелали ему успехов. «Я вернусь и продолжу работать!» — выразил уверенность он.
«Рамиль Акрамович человек ответственный, он настоящий руководитель и истинный патриот. Его решение отправиться на передовую лишний раз подтверждает его мужество и преданность своей стране», — поделился своим оценкой ситуации руководитель муниципалитета.
Рамиль Бадретдинов — подполковник запаса, кавалер ордена Мужества, участник боевых действий, руководитель Альметьевского представительства Союза танкистов России. Нижнемактаминское городское поселение он возглавлял в течение шести лет.
В пресс-службе района отмечают, что ранее Бадретдинов поддержал решение Президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции. Он принимал участие в сборе помощи для военнослужащих и неоднократно выезжал в зону спецоперации.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»