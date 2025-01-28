Бойцы СВО поблагодарили татарстанцев за УАЗы и помощь – видео

Из Менделеевского района РТ бойцам в зону СВО доставлены два автомобиля УАЗ и гуманитарный груз. Военнослужащие в видеоролике поблагодарили каждого, кто внес вклад в сбор и отправку груза.

«Дорогие жители Менделеевска и Менделеевского района. Хотел бы поблагодарить вас за сбор гуманитарной помощи. Все посылки доставлены, солдаты были очень рады», – сказал боец.

Это была первая в году отправка из Менделеевска, ребятам привезли медикаменты, собранные воспитанниками образовательных учреждений, антидроновые одеяла, окопные свечи, маскировочные сети, сухие супы, супы в реторт-пакетах и наборы с бытовыми предметами.

«Спасибо благотворителям, волонтерам инициативной группы «Мы вместе» и всем неравнодушным жителям», – отметили в пресс-службе района.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов также поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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