Медики штурмовой роты передали благодарность детсаду Зеленодольска за помощь СВО

Зеленодольские медики штурмовой роты батальона «Тимер» передали весточку с передовой, поблагодарив всех, кто поддерживает бойцов в сложное время. Недавно в зону СВО доставили гуманитарный груз, собранный земляками, а также передали письма и теплые слова поддержки.

Особую благодарность выразил фельдшер с позывным Сэнсэй, который просил мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева передать слова признательности детсаду «Антошка», его руководителю Раиле Билаловой, педагогам, сотрудникам, детям и их родителям.

«Уверен, что для этих людей, которые скромно и бескорыстно помогают фронту, не ожидая никаких наград и выгоды, слова благодарности от солдат станут приятной неожиданностью. Спасибо вам, родные земляки, за поддержку! Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — передал сообщение Сэнсэй.

Напомним, в минувшую пятницу зеленодольцы передали квадрокоптеры, генераторы, сварочные аппараты, строительное оборудование, автомобиль и посылки.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.