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«Боевое братство» Кукмора готовит к отправке бойцам 35-й гуманитарный груз
Кукморское общественное движение ветеранов боевых действий «Боевое братство Кукмор» готовит к отправке 35-й гуманитарный груз в зону боевых действий. Что на этот раз получат бойцы из родных краев, рассказал руководитель движения Радик Габдрахманов.
По его словам, люди активны, стараются помочь нашим бойцам. В районе сбор гуманитарной помощи не останавливается ни на один день. На данный момент в зоне СВО требуются строительные материалы.
«На СВО были попадания, прилеты, и многие блиндажи пришли в непригодность, сгорели вещи и имущество ребят. Идут спросы на инструменты, на шуруповерты, на шлифовальные машины — это болгарки, так скажем. Также на бензиновые генераторы акцент сделан», — рассказал Радик Габдрахманов.
Пока на пункте сбора гумпомощи тихо, однако это ненадолго. 35-я по счету отправка ожидается уже в ближайшие дни. Волонтеры учитывают приближение холодов, и сейчас основное внимание уделяют сбору и подготовке более теплой одежды.
«Вот видите, целая коробка теплых, шерстяных носков. Это уже подготовка к зиме», — продолжил Габдрахманов.
Большую часть гуманитарной помощи в этот раз занимают матрасы, одеяла и подушки. Их привезли сотрудники детского сада.
«А чтобы они в блиндажах не промокли, под матрасы стелятся специальные силосные пленки. Они хорошо защищают и от сырости», — пояснил руководитель.
В отправку традиционно войдут продукты питания, медицинские препараты, одежда и другие необходимые предметы. Каждый груз будет тщательно упакован, чтобы гарантировать доставку помощи в целости и сохранности.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
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