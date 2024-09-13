«Боевое братство» Кукмора готовит к отправке бойцам 35-й гуманитарный груз

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Кукморское общественное движение ветеранов боевых действий «Боевое братство Кукмор» готовит к отправке 35-й гуманитарный груз в зону боевых действий. Что на этот раз получат бойцы из родных краев, рассказал руководитель движения Радик Габдрахманов.

По его словам, люди активны, стараются помочь нашим бойцам. В районе сбор гуманитарной помощи не останавливается ни на один день. На данный момент в зоне СВО требуются строительные материалы.

«На СВО были попадания, прилеты, и многие блиндажи пришли в непригодность, сгорели вещи и имущество ребят. Идут спросы на инструменты, на шуруповерты, на шлифовальные машины — это болгарки, так скажем. Также на бензиновые генераторы акцент сделан», — рассказал Радик Габдрахманов.

Пока на пункте сбора гумпомощи тихо, однако это ненадолго. 35-я по счету отправка ожидается уже в ближайшие дни. Волонтеры учитывают приближение холодов, и сейчас основное внимание уделяют сбору и подготовке более теплой одежды.

«Вот видите, целая коробка теплых, шерстяных носков. Это уже подготовка к зиме», — продолжил Габдрахманов.

Большую часть гуманитарной помощи в этот раз занимают матрасы, одеяла и подушки. Их привезли сотрудники детского сада.

«А чтобы они в блиндажах не промокли, под матрасы стелятся специальные силосные пленки. Они хорошо защищают и от сырости», — пояснил руководитель.

В отправку традиционно войдут продукты питания, медицинские препараты, одежда и другие необходимые предметы. Каждый груз будет тщательно упакован, чтобы гарантировать доставку помощи в целости и сохранности.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

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