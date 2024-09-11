Боец СВО из Татарстана спас раненого сослуживца на передовой

С 11 ноября 2022 года в 1232-й мотострелковый полк по частичной мобилизации был призван рядовой Алексей Батыров из Набережных Челнов. В части заявили, что боец проявляет мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач.

Пятнадцатого августа этого года Батырову была поставлена задача сопроводить группу военнослужащих, заходящих на новые позиции в районе Николаевки. В ходе движения по лесополосе группа была обнаружена дроном-разведчиком, и при передвижении по маршруту последовал минометный обстрел.

Батыров молниеносно среагировал и начал координировать действия по укрытию людей. Во время обстрела один из военнослужащих получил слепые осколочные ранения ног и не мог двигаться самостоятельно. Батыров оказал ему необходимую помощь. Оставив раненого в ближайшей безопасной точке для дальнейшей эвакуации, боец вернулся за своей группой, чтобы продолжить движение до указанных позиций.

Благодаря профессионализму рядового Алексея Батырова была спасена жизнь военнослужащего, сохранена боевая единица и успешно выполнена задача по сопровождению личного состава на позиции обороны подразделений батальона, рассказали в полку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги очистил эвакуационную тропу под минометным обстрелом противника.

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