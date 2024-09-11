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Боец СВО из Новошешминского района награжден медалью Жукова
Боец спецоперации Евгений из села Русская Чебоксарка Новошешминского района указом Президента РФ Владимира Путина удостоен медали Жукова. Награду военнослужащий получил за мужество и самоотверженность, проявленные в боевых действиях.
Евгений был мобилизован осенью 2022 года и с тех пор несет службу в зоне проведения специальной военной операции.
Медаль Жукова — одна изгосударственных наград, которых удостаиваются военнослужащие, проявившие себя на поле боя.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.
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