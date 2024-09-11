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СВО 11 сентября 2024 10:50

Боец СВО из Новошешминского района награжден медалью Жукова

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Боец спецоперации Евгений из села Русская Чебоксарка Новошешминского района указом Президента РФ Владимира Путина удостоен медали Жукова. Награду военнослужащий получил за мужество и самоотверженность, проявленные в боевых действиях.

Евгений был мобилизован осенью 2022 года и с тех пор несет службу в зоне проведения специальной военной операции.

Медаль Жукова одна изгосударственных наград, которых удостаиваются военнослужащие, проявившие себя на поле боя.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

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