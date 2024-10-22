Боец Малой о службе на СВО: «Еще не было случая, чтобы нашу пехоту выбили обратно»

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Участник специальной военной операции из поселка Красный Октябрь Новошешминского района Татарстана в четвертый раз побывал в краткосрочном отпуске. Николай с позывным Малой рассказал о своей службе на передовой.

Срочную службу он проходил в одной из частей войск ПВО, оснащенной зенитными ракетными комплексами. В зоне спецоперации год воевал в мотострелковом батальоне, сейчас во взводе огневой поддержки, созданном при штурмовой роте. До мобилизации с женой и сыном проживал в Нижнекамске, работал слесарем на градообразующем промышленном предприятии.

Малой участвует в СВО с конца октября 2022 года. Сейчас деревня Владимировка, под которой тогда стоял в обороне их мотострелковый батальон, давно в «зеленой зоне». В то время задачей Николая и товарищей как пехотинцев было не допустить прорыва мелких вражеских диверсионных групп в тыл. Каждый на своем посту во время дежурства вел наблюдение. По воспоминаниям Николая, в канун 2023 года, особенно 31 декабря, ВСУ вели обстрел за обстрелом.

«Сначала там было вообще жестко. Но потом со временем и мы обосновались, и подкрепление пришло, и наши минометы начали обстреливать, артиллерия заработала», — рассказал он.

Когда при штурмовой роте мотострелкового батальона создали взвод огневой поддержки, в который попал Николай, его переместили с передовой на несколько километров назад. Линия дислокации взвода составляет около 800 метров. Бойцы, среди которых есть пулеметчики, птурщики (ПТУР — противотанковые управляемые ракеты), зенитчики, живут в блиндажах по пять-шесть человек. Николай вместе с тремя бойцами обслуживает зенитную установку.

«Разбираем, смазываем, потому что стоим в лесу, там сыро, дожди идут, земля плохо продувается. Надо, чтобы техника не ржавела и всегда была в боевой готовности», — пояснил он.

Бойцы взвода огневой поддержки привлекаются для прикрытия штурмовых групп батальона: пулеметчики против пехоты, птурщики против танков. Выезжают расчетами на пять-шесть дней, потом неделю отдыхают. Бойцы взвода всегда наготове выдвинуться, если будет приказ, так как их военная техника мобильная и в любое время может переместиться в нужное место.

На СВО Николай начинал рядовым, в декабре 2023 года за хорошую службу получил звание ефрейтора. Теперь у него есть право заменить командира или начальника расчета в случае необходимости. У Николая есть награды: медаль «За СВО» и медаль «За воинскую доблесть» II степени. Последнюю медаль Николай получил за отличное выполнение боевой подготовки и точное выполнение приказов командира.

Продукты бойцам каждую неделю доставляет взвод материального обеспечения, тот дислоцируется неподалеку. Они распределяются по блиндажам по норме на каждого человека. Николай говорит, что еды хватает. Горячую пищу они готовят сами. Близлежащая деревня в паре километров, с разрешения командира можно сходить в местный магазинчик. Николай говорит, что в занятые деревни постепенно возвращаются местные жители, начинают заново обживаться.

Раньше Николай служил с двумя земляками из Новошешминского района. Взвод состоит в основном из мобилизованных татарстанцев, есть двое контрактников из Челябинска 34 и 57 лет. «Живем все дружно, фронт — не то место, где ссорятся», — заявил военный.

Весной у ребят возникла идея обустроить баню. Не мешкая, вместе всем взводом взялись за дело.

«Сами выкопали дополнительно банный блиндаж, сами пилили, таскали бревна. Сделали скамейки из подручных средств, кое-где из разбитых ненужных домов взяли доски и оббили изнутри стены. Сварили котел, у нас во взводе много сварщиков, и я сам в том числе. Одну из железных печек приспособили под обогрев котла. К лету баня была готова», — отметил он.

Печки для блиндажей им доставили из Набережных Челнов с шефской помощью. «Гуманитарку» с района тоже привозят, сначала во взвод обеспечения роты, оттуда она передается бойцам. Семья передавала Николаю именные посылки, когда он заказывал. В Нижнекамске Николая ждут жена Оксана и сын Андрей. Папа успел проводить сына в первый класс, но вскоре был мобилизован. В родном поселке Красный Октябрь за сына переживают мама Елена Николаевна и папа Михаил Васильевич, у Николая есть старший брат и младший брат, у них тоже семьи. Николай всегда на связи с родными.

«Чем дальше линия фронта уходит на запад, тем связь становится лучше, так как уже мы в „зеленой зоне“ оказываемся. Но бывает, что вышку, она в двух километрах, сбивают одиночным камикадзе. Связь восстанавливается только тогда, когда ее починят. ВСУ специально за вышками и охотятся, чтобы связь нарушить. И над нашей линией обороны тоже „птички“ летают, бывает и по 15 штук в день. Но, конечно, основная их масса наваливается на штурмовиков. Недавно, во время взятия Угледара, наши ребята из штурмовой роты рассказали, что за час против них около ста дронов прилетело. Их задача — отбить у ВСУ территорию, после чего на ней закрепляется наша пехота. Она свое дело знает. Еще не было случая, чтобы нашу пехоту выбили обратно», — убежден он.

Как оказалось, у Николая даже нет фотографии с СВО, потому что в их взводе запрещено фотографироваться. В Новошешминске снимок сделали 9 октября, на следующий день Николай отбыл в свою часть, чтобы снова встать в ряды действующей армии.

Сейчас взвод Николая переводят в другое место, так как российские войска на юго-восточном направлении идут вперед. Линия фронта сместилась западнее на 30 километров. Сейчас они выезжают копать новые блиндажи и обустраивать площадки под установку техники. Так что обжитую линию с новой полевой баней бойцам придется оставить.

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