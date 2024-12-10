Боец из Татарстана удостоен медали «За отвагу»

Указом Президента РФ Владимира Путина уроженец села Татарские Челны Менделеевского района Борис награжден медалью «За отвагу». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Медаль «За отвагу» вручается за мужество, проявленное в боях и при выполнении спецзаданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

«Радостная весть в День Героев Отечества! Гордимся нашими бойцами. Ждём всех дома здоровыми и с Победой!» — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что еще один военнослужащий из Менделеевского района с позывным Вадя удостоен медали Жукова.

Брат Вади, 30-летний Андрей Разживин, в феврале этого года был удостоен медали «За храбрость» II степени, а рассказ о его подвиге на передовой опубликован в Telegran-канале Минобороны РФ.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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