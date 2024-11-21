Боец из Менделеевского района Татарстана награжден медалью Жукова

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Военнослужащий из Менделеевского района Татарстана с позывным Вадя указом Президента РФ Владимира Путина удостоен государственной награды. Ему вручена медаль Жукова.

Боец родом из села Татарские Челны. Сейчас он продолжает участвовать в специальной военной операции и выполнять боевые задачи.

Медалью Жукова награждают военнослужащих ВС РФ за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.

«Поздравляем бойца и его семью! Гордимся!» — прокомментировал награждение глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Брат Вади, 30-летний Андрей Разживин, в феврале этого года был удостоен медали «За храбрость» II степени, а рассказ о его подвиге на передовой опубликован в Telegran-канале Министерства обороны РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Менделеевского района Радмир Беляев награжден медалью «За содействие СВО».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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