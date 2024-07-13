Боец СВО из Менделеевска вывез боеприпасы из-под огня ВСУ и спас сослуживца

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Минобороны опубликовало новые подвиги российских солдат. Среди них — уроженец села Татарские Челны Менделеевского района Татарстана Андрей Разживин. 30-летний водитель мотострелкового взвода помогал доставлять к российским позициям боеприпасы.

В один из дней по колонне начали бить украинские артиллеристы. Разживин быстро сориентировался в ситуации и вывел машину с боеприпасами из-под огня. Позже рядовой спас солдата, который получил осколочное ранение при обходе территории.

Андрей Разживин родился и вырос в селе Татарские Челны, получил квалификацию «Техник» в Асановском аграрно-техническом техникуме.

Добрый, отзывчивый, трудолюбивый, ответственный, воспитанный и весёлый парень — так о нём рассказывают близкие и друзья. Младший брат Андрея Вадим также несет военную службу. В феврале этого года Андрей Разживин уже был удостоен медали «За храбрость» II степени.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.