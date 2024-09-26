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СВО 26 сентября 2024 10:35

Боец из Татарстана спас жизнь сослуживцу под шквальным огнем миномета противника

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Боец из Татарстана спас жизнь сослуживцу под шквальным огнем миномета противника

Младший сержант Мухамадрахим Бахтегареев выполняет специальные задачи в зоне специальной операции (СВО) в составе группировки войск «Центр» с 15 февраля 2024 года.

31 августа 2024 года татарстанец выполнял боевую задачу на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Михайловка. Младший сержант вступил в бой с превосходящей силой противника под шквальным огнем миномета и АГС.

Мухумадрахим вынес тяжелораненного товарища из-под обстрела и укрыл в безопасном месте. В укрытии он оказал первую помощь и вернулся для выполнения боевой задачи. После эвакуировал пострадавшего военнослужащего до населенного пункта Николаевка.

Младший Сержант Бахтегареев проявил отвагу и настоящее мужество. Благодаря своим смелым действиям он сохранил жизнь боевого товарища.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участник специальной военной операции из Татарстана награжден орденом Мужества.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».

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#спецоперация
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