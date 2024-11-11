Глава Менделеевского района получил медаль «За содействие СВО»

Глава Менделеевского района Радмир Беляев получил медаль «За содействие СВО». Об этом событии он рассказал на деловом понедельнике, поблагодарив всех неравнодушных людей за помощь фронту.

Медаль за подписью командира военной части 29656 вручил менделеевец, заместитель командира батальона Александр. Беляев отметил, что получить эту награду для него было большой честью.

«Дорогие менделеевцы, благотворители, активисты, волонтеры, просто неравнодушные жители, эта медаль — наша с вами единая заслуга. Спасибо вам за поддержку! Будем продолжать помогать нашим бойцам и всячески поддерживать их семьи», — заверил руководитель района.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил он.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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