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Боец из Челнов вместе с сослуживцами захватил вражеский опорный пункт
Младший сержант Сергей Иванов из Набережных Челнов призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. С 13 ноября по настоящее время выполняет спецзадачи в составе группировки войск «Центр».
30 июня 2024 года он возглавлял группу при штурме опорного пункта противника в районе населенного пункта Сокол. Сергей Иванов нашел пути безопасного подхода к врагу, что позволило выполнить боевую задачу успешно и без потерь среди личного состава.
Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Татарстана награжден орденом Мужества.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».
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