Боец из Челнов вместе с сослуживцами захватил вражеский опорный пункт

Младший сержант Сергей Иванов из Набережных Челнов призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. С 13 ноября по настоящее время выполняет спецзадачи в составе группировки войск «Центр».

30 июня 2024 года он возглавлял группу при штурме опорного пункта противника в районе населенного пункта Сокол. Сергей Иванов нашел пути безопасного подхода к врагу, что позволило выполнить боевую задачу успешно и без потерь среди личного состава.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Татарстана награжден орденом Мужества.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».