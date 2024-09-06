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СВО 6 сентября 2024 15:10

Боец из Татарстана награжден медалью Жукова

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Боец из Татарстана награжден медалью Жукова
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Боец Радмир Харисов из Актанышского района Татарстана указом Президента РФ Владимира Путина удостоен медали Жукова за мужество и самоотверженность, проявленные в боевых действиях.

Радмир отправился в зону СВО 29 сентября 2022 года. В этом году два года, как он служит, в течение двух лет он проявил себя как мужественный и преданный своей Родине боец.

Радмир проходил службу в армии десантником в 2010 году в Тольятти. После получения повестки он вернулся в родной Актаныш и с первой отправкой ушел на военную операцию. В настоящее время он служит водителем в минометной батарее, перевозя грузы.

В его воспоминаниях о службе много трудностей: «Солдатский быт — это копка окопов, непрекращающиеся дожди, отсутствие возможности сменить мокрую одежду».

Радмир также отметил важность гуманитарной помощи, которая приходит из родных мест, и рассказал о том, как солдаты строят бани и готовят еду.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Несмотря на трудности, он получает поддержку от своих близких и регулярно общается с ними через телеграмм-канал.

«Самое недостающее — это спокойствие», — говорит Радмир.

Радмир Харисов ранее был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За Отвагу». На вопрос о наградах Радмир скромно отвечает: «За 100% выполнение заданий».

Со 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготволен при участии Лейсан Газизовой

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#СВО #Награды #Владимир Путин #Татарстан
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