Bloomberg заявляет о нескольких часах до дефолта России

Россия находится в нескольких часах от дефолта по внешнему долгу — в ночь с воскресенья на понедельник завершится льготный период для выплаты примерно 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, пишет агентство Bloomberg.

Власти РФ не будут официально объявлять о дефолте, но «факт невыполнения обязательств» окажется зафиксирован, если инвесторы не получат свои деньги. Это будет первый дефолт страны по внешнему долгу начиная с 1918 года.

«Теперь вопрос в том, что произойдет дальше, поскольку рынки столкнулись с уникальным сценарием дефолтного заемщика, у которого есть желание и ресурсы заплатить, но он не может [сделать это]», — констатирует агентство.

В апреле Соединенные Штаты решили не продлять лицензию на обслуживание российского внешнего долга, действовавшую до 25 мая. Она позволяла использовать для выплат замороженные валютные резервы Банка России.

После этого лондонский Citibank отказался исполнять функции платежного агентства по российским долларовым выпускам, и Министерство финансов РФ передало эти функции Национальному расчетному депозитарию.

Однако в начале июня депозитарий оказался под санкциями Европейского Союза. По мнению ряда экспертов, это лишило Россию возможности даже рублевых расчетов как минимум для европейских инвесторов, отмечает РБК.

В июне Президент РФ Владимир Путин разрешил выплачивать валютный внешний долг в рублях. Затем Минфин несколько раз расплатился по еврооблигациям в российской валюте.