Силуанов заверил, что технический дефолт не отразится на жизни россиян

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что в случае объявления технического дефолта страны, ситуация для рядовых граждан никак не изменится, передает РИА Новости.

«Никак не отразится, ничего не изменится», — ответил глава Минфина РФ на вопрос журналистов о возможных последствиях техдефолта для россиян.

Он добавил, что технический дефолт можно характеризовать как меру западной финансовой инфраструктуры, примененной к ее же инвесторам.

«Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты - а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — сказал Силуанов.

Минфин США отказался продлить лицензию на обслуживание российского внешнего долга, действовавшую до 25 мая и позволявшую соблюдать финансовые обязательства в условиях санкций.