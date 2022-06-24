Минфин выплатил очередной купон по евробондам в рублях

Минфин РФ вновь в рублях выплатил купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году. Сумма выплаты составила 8,5 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

Национальный расчетный депозитарий, выступающий платежным агентом по еврооблигациям, получил переведенные средства (эквивалент 159,4 млн долларов).

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — подчеркнули в Минфине.

Данный выпуск евробондов Минфин разместил в 1998 году в объеме 2,5 млрд долларов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин установил новый временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу, разрешив выплачивать его в рублях. Накануне Минфин РФ провел первый платеж по новой схеме, расплатившись по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах РФ выплатила 12,5 млрд рублей.

США ранее запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу.