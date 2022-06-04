НРД заявил о чрезвычайной ситуации после внесения в санкционный список Евросоюза

Российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал наступление чрезвычайной ситуации из-за внесения в санкционный список Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба организации.

НРД осуществляет обслуживание ценных бумаг и оказывает клиринговые услуги. После решения США запретить расчеты по внешнему долгу РФ Citibank отказался исполнять функции платежного агента по ее долларовым выпускам, после чего Министерство финансов передало их депозитарию.

Согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности НРД, чрезвычайной признается ситуация, «связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих депозитарному обслуживанию депонентов и / или исполнению депозитарием своих обязательств перед депонентами», отмечает РБК.

«По состоянию на 3 июня 2022 года <…> НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро <…>», — отмечается в сообщении депозитария.

При этом операции по списанию и зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. НРД советует клиентам зачислять иностранную валюту на свои корреспондентские счета «с учетом анализа рисков такого зачисления».

Евросоюз обосновал внесение депозитария в санкционный список тем, что он «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой». Это «прямо или косвенно позволяет» властям РФ осуществлять свою деятельность.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. В частности, ограничительные меры введены против шести татарстанских компаний.