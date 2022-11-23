Bloomberg узнал о тупике на переговорах ЕС о потолке цен на российскую нефть

Организованные сегодня вечером переговоры между странами — членами Европейского Союза об установлении потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Государства Евросоюза разошлись относительно желательного уровня верхнего предела стоимости нефти, поступающей из РФ. Польша и страны Балтии сочли предложенную цену в 65 долларов за баррель «слишком щедрой».

Однако государства, у которых судоходство является значимой отраслью экономики, в частности, Греция и Мальта, не захотели снижения потолка цен ниже 70 долларов за баррель. Именно такова, по информации агентства, была верхняя граница диапазона, который обсуждался в ходе дискуссии.

Теперь обсуждения должны продолжиться вечером 23 ноября и завтра, 24 ноября. В четверг также состоится встреча министров энергетики стран ЕС, где будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на природный газ.

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