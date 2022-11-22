СМИ: США и союзники могут согласовать потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель

США и их союзники могут согласовать потолок на российскую нефть на уровне около $60 за баррель. Достигнуть договоренности они могут уже завтра 23 ноября, пишет The Wall Stree Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, ценовой потолок, который также может быть установлен на уровне $70, на данный момент является центральной санкционной мерой Запада против России.

Однако по этим же данным порог могут установить и на уровне 70$. Ценовой потолок на данный момент является центральной санкционной мерой Запада в отношении России, подчеркивается в публикации.

«Послы 27 стран Евросоюза встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о цене. Блок должен согласовать предельную цену единогласно, и дипломаты предупредили, что это может вызвать сложности. G7 стремится утвердить ограничения синхронно с ЕС», – пишет издание.

Напомним, в России неоднократно подчеркивали, что не будут поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок, так как это нарушает рыночные механизмы. Особенно вероятно, что от поставок РФ откажется в том случае, если это будет противоречить ее собственным интересам.