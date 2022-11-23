СМИ узнали, что ЕС может отложить введение потолка цен на газ

Скорее всего, министры по энергетической безопасности стран — членов Европейского Союза не смогут договориться об ограничении цен на российский газ на встрече 24 ноября. Соответственно, принятие решения могут отложить до следующего саммита, который состоится 19 декабря, пишет итальянская газета La Repubblica.

Издание отмечает, что понятие потолка цен в нынешнем предложении фактически отсутствует, а условия для его введения еще ни разу не наступали в реальности.

В частности, план ЕС предусматривает, что ограничение вступит в силу, если цена торгуемого на площадке TTF в Нидерландах газа на протяжении не менее двух недель будет превышать 275 евро за МВт·ч, а разница с ценой на сжиженный газ окажется больше 58 евро в течение минимум десяти дней.

Однако даже в моменты пикового роста цен на газ в Европе эти два условия не соблюдались одновременно. К тому же, по мнению авторов газеты, принятие проекта в нынешнем виде может вызвать увеличение стоимости газа в Европе.

Накануне Еврокомиссия представила свой проект ограничения цен на газ. Он должен затронуть только ближайшие фьючерсные контракты на месяц вперед. Потолок цен не распространится на другие фьючерсы, а также на спотовый и внебиржевой рынок.

Ранее газета «Коммерсантъ» поясняла, что для вступления ограничения в силу «цены на TTF должны расти как по фьючерсу, так и на споте и при этом должны отрываться от стоимости приходящего на континент СПГ». Таким образом, если сжиженный газ будет дорогим, потолок цен не заработает.