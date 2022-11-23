FT: Эксперты и политики из ЕС недовольны ограничениями цены на российский газ

Планы Брюсселя ограничить цены на газ из России вызвали недовольство в ряде европейских государств. Так, некоторых не устраивает «слишком высокая» планка цен, другие опасаются дестабилизации рынка. Об этом, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщает Financial Times.

«Несколько дипломатов из стран-членов ЕС, поддерживающих ограничение цены, заявили Financial Times, что она слишком высока для их правительств. Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что установление более высокой цены, чем 250 евро за МВт/ч, — „это просто еще один способ убить ограничение“», — приводит различные точки зрения издание.

Эксперты в данной области тоже недовольны новыми планами Брюсселя. Так, биржа ICE выступает против любых ограничений, полагая, что ни к чему полезному такой сценарий не приведет.

«Оно [ограничение] серьезно рискует подорвать доверие к Комиссии в отношении урегулирования энергетического кризиса», — цитирует РИА Новости комментарий старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпетра.

Кроме того, ФРГ, Нидерланды и Дания по-прежнему не согласны с подобным вмешательством.