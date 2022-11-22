ЕС предложил сделать переходный период до введения потолка цен на российскую нефть

Евросоюз предложил отвести 45 дней на переходный период перед введением потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения», — отмечается в сообщении.

В агентстве объяснили, что переходный период рассчитан на нефть, загруженную до 5 декабря (день ввода лимита) и разгруженную до 19 января 2023 года.

При изменении потолка цен на нефть продолжительность переходного периода может увеличиться вдвое — до 90 дней.

Ранее стало известно, что США и их союзники планируют установить ценовую планку на уровне 60-70 долларов.